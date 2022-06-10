Александр Сладков: В Донбассе получим новую элиту, им по фигу национальность твоя

Человек, прошедший все войны новейшей эпохи - Александр Сладков Фото: Александра БАТАНОВА

Спецоперация на Украине продолжается — и военкоры ведущих изданий и телекомпаний дают объективную картину происходящего - увиденную своими глазами.

На Радио «Комсомольская правда» в программе «Утренний Мардан» на вопросы ведущего ответил знаменитый военкор ВГТРК, человек, прошедший все войны новейшей эпохи, Александр Сладков.

ГДЕ ТВОИ ГЕРОИ, СТРАНА?

- В 2014-м были Моторола, Гиви - плеяда героев. А сейчас где представлен хоть один герой - кроме бабушки с флагом?

- Мы порой очень аккуратны, и перебираем чуть-чуть с этой аккуратностью. А нам надо рождать новых героев. Война для того и предназначена. Но ты заметил, что Героя России не всякому дают?

- Ну, это политика...

- Это статус, который ты должен нести с собой. И не дай бог, ты его, как огонь, потушишь. Я знаю людей, которые сидели в тюрьме героями - но они ими и остались. Очень много людей, которые канули. Нам позарез нужны герои-солдаты. И о новых полководцах мы вообще молчим.

- Сколько сейчас стоит контракт?

- В Подмосковье, как говорят — около 300 тысяч. Ребята мне пишут из других регионов - там 200 тысяч с чем-то. Существует надбавка за подбитую бронетехнику, за сбитый летательный аппарат, за определенное количество личного состава уничтоженного врага.

- А за взятых в плен отдельно?

- Не знаю. У нас это появилось недавно. А тут мы взяли украинскую брошюру, которая написана при активном участии МИД Норвегии. И там описано все: какие носки должны быть, какой ремень. Но они-то в 2020 году это дело выпустили, и там то же самое – финансовое поощрение по пунктам…

- И почему же не идет народ по контракту?

- Нет вала такого, как прежде. Когда был контрактный вал во вторую чеченскую кампанию, допустим. За именами — да, пойдут. И тебе еще заплатят деньги, как говорится. А за идеей - пойдут идейные.

ЧТО НАШ СИМВОЛ?

- Нужно объяснить, почему Z, а не символ армии России везде рисуется, и почему там всюду - красные флаги?

- Красный флаг – это флаг вооруженных сил. Идейная составляющая должна быть сформулирована четко. Тут два туннеля – интернационализм и социальная политика. Социальный лифт, может быть, и не совсем справедливый, но обозначенный. Вот почему я подписал контракт, отвоевал - и потом имею право учиться в МГУ бесплатно, а ты нет? Но тот, не воевавший, - талантливый парень. И тут социальный лифт обозначен. Основа – социальная справедливость.

СОЛДАТЫ ВОЙНЫ СМЫСЛОВ

- Военкоры должны информировать?

- Я не солдат информационной войны.

- А кто?

- Я репортер. Мы за новостями вообще-то. Началась спецоперация - и вдруг возникла необходимость фехтовать с темой фашизма. Это по поводу идеологии, защиты идеи. Я пленным всегда говорю так: «Ребята, мы вас уничтожить должны. Мы не хотим уже разговаривать, кто первый сказал «убивать русских», кто президента нашего материл, кто в Крым и в Донецк «поезда дружбы» отправлял. Вас надо прихлопнуть. А потом будем разбираться».

- И все?

- Всё, разговоры закончились. Но в соседней республике - у них уже другие лекала.

- На Западе понятие нацизма или денацификации понимают не так, как мы?

- Конечно. Да какой там нацизм и все остальное — говорят они? У меня есть претензии к ситуации.

- Какие?

- У нас много сил, но мы их не применяем. Почему, я не знаю.

- А военные что думают?

- Матерятся. Грубо, много, и поводов у них более чем достаточно. И не гуманизм это. Мы воюем давно. И гуманизм нужно убрать. Там люди в натуре ходят в атаку, без артиллерии, бывает. Там иногда нет ответки артиллерийской. Я знаю, почему, но говорить сейчас не могу.

НЕНУЖНЫЙ ГУМАНИЗМ

- Почему 80 украинских солдат ушли по реке вплавь — а мы по ним не стреляли?

- Да свинство какое-то. Мы на Донбассе считаем, то это враг. А в Москве они что - не враг? Москве, значит, оппонент? Почему они решают? Наполовину быть беременным нельзя.

- В Вооруженных силах России почему таких громких имен как у Донбасса нет?

- Как – нет ? Валера Солончук, Денис Лямин, Роман Демурчиев. Я сам себе дал слово, что постараюсь, чтобы их наградили Звездой Героя.

- Будут большие победы — изменится информационный фон?.

- У нас есть победы. Но они тактические. Мы взяли Лавру, мы взяли много чего . А начинали с чего? Харьков, Крым, Одесса, Запорожье, туда-сюда.

- Но развивалось все драматически. И потому ты оттуда не уезжал?

- 1 апреля Андрей Кондрашов, мой руководитель сказал: Саня, давай на неделечку оттянись, отдохни. Я говорю: хорошо. Но накануне ко мне подошел мой товарищ из очень влиятельного ведомства. И говорит: а тебя выгоняют? Олег Добродеев, руководитель наш, сказал: это моя компетенция. Но один военачальник сказал месяца за полтора до этого: Выгоните его.

Ну да, было такое.

- Поправили товарища генерала?

- Поправили, да. Нельзя так с журналистами.

ПОСЛЕДНИЙ МАРШ

- Когда обратно?

- Через недельку. Сейчас многие в отпуске. Но мы не договаривались. Прежде чем критикуете репортера за то, что он везде влез, так живите там. На бетоне спите. Чего вы в центре Донецка выходите на клумбе, и рядом с детьми в песочнице делаете стендапы в бронежилетах? Зачем? Я не делаю стендапы в бронежилете. Но я люблю горячую воду, и живу в Донецке, в хорошей гостинице. Но когда надо, я еду ночью, стою там, как пес на помойке, мерзну.

- Славянск будут брать - прервешь отпуск?

- Да не возьмут так быстро Славянск. Это будет такой сатисфекшн в отношении тех, кто не верил, тех, кто думал, что все, выгнали, и мы теперь кум королю. Я служил на Западной Украине. Очень интересно будет. Да, Славянск – это будет сильно, конечно.

- Почему Славянск так важен?

- Война началась в Славянске. Там мы одержали первые свои победы. Объединились. В Славянске двустволка поменяла палку, а двустволку поменял автомат и пулемет. Там были первые подвиги, первые жертвы. И эту жертвенность растоптал сапог украинского солдата.

- Ежедневно обстреливают Донецк — люди там что чувствуют сейчас?

- Это другие люди. Они не хорошие и не плохие. Они другие. Это такие... южные сибиряки. Жесткие. Конкретные. И за идею свою они помрут, но не уступят. Это не упрямство, это их решение. Да, стреляют, но они там живут. Не знаю, почему. Верность земле своей.

- Что они говорят про обстрелы - они ведь ждали, что все закончится?

- Они ждали, что Донецк, Горловку и Ясиноватую перестанут обстреливать. Люди ждут, когда это все прекратится. Ждут с нетерпением. Каждая жертва не обсуждается на кухне - но очень тяжело. Эти люди сплочены. И эта сплоченность, потеря одного из граждан вызывает боль у всего тела людского общего. Они переживают не потому даже, что они боятся за себя и подозревают возможность своей участи. Нет, они соучаствуют друг другу. Это другая тема во время войны. Поделиться, помочь, подойти. Да, негодяи есть, но их критически мало.

- Референдум?

- Если будет референдум, то Россия приобретет уникальный генетический сплав. Там приезжали националисты русские -и они становились первыми интернационалистами. Там вообще пофигу, кто ты по национальности. Ты - донецкий. Мы приобретем работящих, инициативных, мотивированных людей.

- Новую элиту России?

- Возможно.