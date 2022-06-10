Ведущих медиа-менеджеров России будут определять и по экологическим достижениям

Елена Шаройкина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и Координационного совета по экологическому благополучию при ОП РФ. Фото: пресс-служба ОП РФ

Тема экологии все глубже проникает в общественную жизнь. Все чаще экопроекты – это не только экономические или политические инициативы. Экология – дело каждого и поэтому важно отмечать достижения в этой сфере и в продвинутых премиях, каковой является основанная в 2000 году премия «Медиа Менеджер России».

Накануне организаторы объявили об учреждении экологических номинации :

– для СМИ - «За лидерство в трансляции экологической повестки»,

- для компании – «За экологическую открытость бизнеса».

Лауреаты будут объявлены 7 июля 2022 года в рамках 22-и церемонии вручения Премии «Медиа-менеджер России» в Москве.

Экологические новшества привнесла председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и Координационного совета по экологическому благополучию при ОП РФ Елена Шаройкина.

- Запрос в обществе однозначный - необходимо исправлять допущенные человечеством ошибки и улучшать экологическое благополучие, - объяснила Шаройкина свою позицию журналистам. - Есть два фактора, без которых эти позитивные изменения невозможны: готовность бизнеса к повышению экологических показателей и к открытости перед обществом, а также активное участие медиа в освещении и поддержке проектов в области охраны окружающей среды. Отмечая лучших среди СМИ и бизнеса, мы создаем систему активного общественного поощрения.

Фото: пресс-служба ОП РФ

Инициатива Шаройкиной была поддержана и организаторами. В частности, директор премии Екатерина Коляда уверена, что появление экологических подноминации в номинации «Устои чивое развитие и социальная ответственность медиа» отвечает вызовам времени.

А вызовы нынешнего непростого времени таковы, что на первое место вышла стабилизация экономики. И можно в погоне за развитием технологий забыть об экологии. Но как отметил председатель Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин, «несмотря на все сложности, Президентом РФ Владимиром Путиным принято принципиальное решение сохранить тренд на экологизацию всех сфер экономики страны и реализацию запланированных природоохранных инициатив. Думаю, что поиск и тиражирование лучших практик устои чивого развития и повышения социальной ответственности медиабизнеса страны позволит совместно преодолеть текущие трудности, повысить эффективность работы обеспечить долгосрочное развитие индустрии».

Фото: пресс-служба ОП РФ

А СУДЬИ КТО?

Елена Шаройкина объявила имена членов жюри, которых пригласила Комиссия по экологии и охране окружающей среды ОП РФ специально для экспертной оценки кандидатов на соискание Премии в двух экологических номинациях. Ими стали:

- Николаи Дроздов, ученый-географ, почетный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, телеведущий;

- Максим Корольков, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух»;

- Александр Закондырин, председатель Общественного совета при Минприроды, член Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате РФ;

- Владимир Морозов, председатель Общественного совета при Рослесхозе,

- Вадим Петров, председатель Общественного совета при Росгидромете,

- Алексеи Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF России), член Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате РФ (номинация «За экологическую открытость бизнеса»),

- Татьяна Честина, председатель правления движения «ЭКА», член Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате РФ.

Фото: пресс-служба ОП РФ

ВАЖНО

Заявки на участие в Премии принимаются до 17 июня 2022 года.

СПРАВКА «КП»

Национальная Премия «Медиа-Менеджер России» учреждена в 2000 г. в целях популяризации наиболее значимых достижении в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникации . Это отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR- индустрии, продемонстрировавших профессионализм и мастерство в своей области. Учредителем и главным организатором Премии является ООО «Издательский дом «МедиаБизнес».