Лучшие социальные проекты тиражируют по России

Организаторы международной премии #МЫВМЕСТЕ опубликовали «Сборник лучших практик», где представленные лучшие социальные проекты, готовые к тиражированию в регионах России. В него вошли 130 проектов – это лауреаты #МЫВМЕСТЕ 2021 года.

Отметим, что премия #МЫВМЕСТЕ направлена на поддержку организаций, которые помогают людям и улучшают качество жизни. В 2021 году на премию поступило около 25 тыс. заявок из 59 стран – лауреатами стало 130 претендентов из 13 стран.

Сборник подготовлен при поддержке одной из ключевых организаций по продвижению нацпроектов в России, «Национальные приоритеты» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и Ассоциации волонтерских центров.

«Этот сборник будет распространен по ресурсным центрам и органам власти всех регионов страны. В нем представлены действительно лучшие примеры добровольческих, социально-ориентированных проектов и корпоративных практик, которые доказали свою эффективность и рекомендованы для тиражирования экспертным советом Премии #МЫВМЕСТЕ. Лауреаты 2021 года готовы делиться своим опытом и вовлекать еще больше людей в добрые и полезные дела, а мы, со своей стороны, продолжим оказывать им информационную поддержку, в том числе на ресурсах национальных проектов России», - резюмировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.