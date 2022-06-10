Мороженым можно вылечить тоску и даже больное горло. И еще три несомненных плюса

Врач-диетолог Денисенко рассказала, что мороженое оказывает лечебный эффект Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жара пока не особенно торопится, но все равно приятно теплым летним вечером прогуляться со стаканчиком мороженого в руке. И это будет вдвойне приятней, если вы узнаете несколько привлекательных фактов. Тем более, что 10 июня - День мороженого. Предлагаем отметить стаканчиком пломбира!

1. Добавляет счастья.

- В классическом пломбире без добавок содержится масса полезных веществ, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Это и аминокислоты, и жирные кислоты, и различные витамины. В общем, всё, что содержит настоящее молоко. Есть множество исследований о пользе пломбира из натуральных сливок, например, он отлично снимает нервное напряжение и тревожность, успокаивает нервы и даже улучшает сон! Особенно если съесть мороженое во время неторопливой прогулки по парку — сразу двойная польза для всего организма. А все это благодаря аминокислоте триптофану, который способствует выработке серотонина - «гормона счастья».

Кстати, еще Гиппократ рекомендовал поедать замороженный молочный крем, если нападет хандра и усталость. Так что, если грустно — вперед, за пломбиром или эскимо!

2. Закаляет горло.

- Мороженое помогает закалять горло и я рекомендую давать его детям, начиная с 1,5-2 лет, - говорит главврач одной из столичных клиник, врач-педиатр Евгений Тимаков. - Я, как и многие врачи-отоларингологи даже советую дать мороженое в первые дни простуды, когда ребенок пожаловался на то, что «горло болит». Разумеется, есть мороженое надо неторопливо, не откусывая крупные куски, а лишь маленькие кусочки. Тогда, охлаждая миндалины, холодное лакомство способно снять боль и даже снять отек в горле. Конечно, ко всему стоит подходить разумно, и не есть мороженое тоннами.

3. Помогает усваиваться витаминам.

Классический пломбир готовят с использованием сливочного масла. А, как ни крути, - это один из самых ценных животных жиров. Животные жиры необходимы для построения многих важных тканей: головного мозга, сетчатки глаза, надпочечников, да и всех, без исключения, клеточных мембран. Из насыщенных жиров построены гормоны, без них не усваиваются многие витамины.

Так-то как ни крути, а настоящий пломбир — это почти лекарство. Только не надо думать, что можно есть его тоннами, раз такое дело. Не забывайте про большое количество сахара! Так что диетологи призывают ограничиться стаканчиком пломбира один-два раза в неделю.

4. Полезно беременным и во время ПМС.

Помимо полезных жиров, в мороженом содержится очень много других веществ — минералов и витаминов. В первую очередь кальций. А также необходимая для нашего гормонального баланса аминокислота Л-триптофан.

Поэтому мороженое очень полезно беременным женщинам (чтобы поддержать уровень кальция). А еще из-за высокого содержания животных жиров и сахара мороженое помогает женщинам при плохо переносимых ПМС.

5. Можно даже худеющим!

- Знаю, что многие худеющие девушки не хотят покупать мороженое, даже когда очень хочется, - говорит диетолог Людмила Денисенко. - Но не стоит отказывать себе в этом удовольствии, ведь мороженое содержит очень много полезных веществ. И даже, по мнению некоторых моих коллег, благотворно влияет на процесс сжигания жиров. Разумеется, нужно соблюдать меру, но если, например, позволить себя эскимо в качестве перекуса, то это пойдет организму только на пользу. Ведь мороженое содержит приблизительно в четыре раза больше углеводов, чем молоко, и усваивается великолепно - на 95 - 98%.

ВАЖНО

Может вызвать головную боль

Если вы сейчас подумали, что мороженое – это фактически лекарство от всех болезней, то мы вас разочаруем... Увы, употребление мороженого сильно ограничено и даже противопоказано при атеросклерозе, гипертонии, гастрите, ожирении и сахарном диабет. Придется отказаться от мороженого людям с болезнями поджелудочной железы, проблемами с ЖКТ или желчным пузырем. Дело в том, что холодный продукт может привести к спазмам внутренних органов и сосудов.

- Удивительно, но факт — частое (и быстрое) употребление мороженого может быть причиной головных болей, - говорит Людмила Денисенко. - Это кажется невероятным, но, по статистике медиков, около трети людей в мире, страдающих головными болями, испытывают ее именно из-за пристрастия к мороженому. Быстрое поедание мороженого слишком быстро снижает температуру тела, сужает сосуды (в первую очередь горла и шеи). Потому к головному мозгу поступает меньше крови, что и становится причиной головной боли.