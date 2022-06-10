«Ипотека оживится»: Ставки по жилищным кредитам пошли вниз

Центробанк снова понизил ключевую ставку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Центробанк снова понизил ключевую ставку. На этот раз она упала с 11% до 9,5% годовых. Это тот же самый уровень, что был в феврале этого года – еще до спецоперации. Сравните с 20% годовых, до которых ставка поднялась в начале марта.

В ЦБ объяснили решение тем, что инфляция остановилась. Цены больше не растут теми темпами, которые были весной. Кроме того, россияне стали жестче экономить. Это значит, что рисков раскручивания инфляционной спирали больше нет. Ключевую ставку, видимо, будут снижать и дальше. Вместе с ней будут падать и ставки в банках – как депозитные, так и кредитные.

От резкого повышения ключевой ставки больше всего пострадала ипотека. В апреле и мае рынок жилищного кредитования рухнул. По сравнению с прошлым годом, выдачи снизились в четыре раза. Так клиенты отреагировали на резкий рост ставок – до 20 с лишним процентов. На какое-то время они стали запретительными. Тем более что цены, наоборот, продолжали идти вверх. По данным портала «Индикаторы рынка недвижимости», за три весенних месяца цены выросли почти на 7%. Средняя сумма ипотечного кредита стала рекордной – 3,8 млн рублей. Это на треть больше, чем год назад.

Правительство пытались стабилизировать рынок с помощью льготных программ. К примеру, ставки по семейной ипотеке остались теми же – в районе 5 – 6% годовых. Появилась льготная ипотека для айтишников. Действует сельская и дальневосточная ипотека по совсем смехотворным ставкам в 2 – 3% годовых.

Тем не менее под эти программы подпадают не больше 10 – 20% населения. Да и распространяются они только на первичный рынок жилья. Снижение ключевой ставки позволит сделать рыночные ставки по ипотеке более доступными для большинства населения и для всех объектов недвижимости.

- Мы исходим из того, что ипотечный рынок постепенно оживится, - подтвердила в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, льготные программы уместны в кризис, чтобы поддержать и отрасль, и отдельные категории граждан. Но в будущем ставки, в том числе ипотечные, должны быть одинаково доступными для всех.

В Минфине тоже считают, что тенденция может развернуться в ближайшее время.

- Сокращение выдачи ипотеки в апреле - мае было обусловлено объективными факторами и носило временный характер. Российский ипотечный рынок в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту. Это будет вызвано снижением рыночных ставок по ипотеке и восстановлением спроса на вторичном рынке, - пояснили в Минфине.

Один из дополнительных аргументов – высвобождение триллионов рублей, которые лежали в банках под 15 – 20% годовых. Наиболее доходные вклады заканчиваются именно сейчас. И если раньше многие вкладчики планировали переложить свободные деньги в валюту, которая стала стоить очень дешево. То теперь (после новостей о блокировках иностранных акций и комиссиях за хранение валюты на банковских счетах) могут переложить их в квадратные метры.

На противоположной стороне весов другие доводы. Во-первых, банки будут аккуратно снижать ипотечные ставки. Они опасаются и разгона инфляции, и снижения доходов населения. При выдаче кредитов на долгий срок нужна стабильность. Во-вторых, сами граждане не готовы в нынешних условиях брать на себя долгосрочные обязательства.