Каким оружием Запад накачал Украину и чем бьет его российская армия

Боец ВСУ с переносной противотанковой управляемой ракетой NLAW. Фото: REUTERS

За последние годы США и другие страны НАТО вскладчину жирно накачали Украину различными вооружениями и боевой техникой. Если систематизировать все эти основные поставки (а есть еще и огромные партии стрелкового оружия, и несметное количество боеприпасов), то картина выглядит так.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Такой набор поставок для Украины, конечно, выглядит внушительно. А если брать соотношение личного состава (255 тыс. человек) и количества оружия (как своего, так и зарубежного) на одну военную душу, то по этой части армию Зеленского можно, пожалуй, заносить в Книгу рекордов Гиннесса, как самую вооруженную в Европе. Но только с оговоркой, что такое соотношение было до начала военной спецоперации России (24 февраля 2022 года). Сейчас - значительно меньше, ведь огромное количество техники уже уничтожено и еще продолжает уничтожаться. Вот Киев и побирается по миру в поисках хотя бы одного БТР.

БУДУТ ЛИ АМЕРИКАНСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ БИТЬСЯ С РОССИЙСКИМИ?

На первом по поставкам месте, как мы видим, США. И Вашингтон не собирается останавливаться. Так, стал известен список того, что конгресс уже утвердил для новых поставок по программе «Ленд-Лиза». Что же там?

- Танки 3-го поколения M1A2 Abrams,

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- боевые машины пехоты M2A3 Bradley,

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin,

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS,

Фото: REUTERS

- пусковые установки реактивных систем залпового огня M270 MLRS,

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- зенитный ракетный комплекс NASAMS,

Фото: ru.wikipedia.org

- зенитный ракетный комплекс Patriot.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В списке есть даже многофункциональные легкие истребители 4-го поколения F-16C/D. Правда, с последними Белый дом и Пентагон решили повременить - пока лишь дали команду европейским армиям НАТО передать Украине еще советские МиГ-29 и Су-25 (таких набралось почти 80 и их сгоняют в Польшу). Говорят, что украинские пилоты уже тренируются на этих самолетах.

Но и это еще не все! Во время недавнего визита в Германию председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук обратился к главе Бундесвера Кристине Ламбрехт с просьбой о поставках Киеву... подводных лодок. В немецких соцсетях по этому поводу тут же появилась ехидная реплика: "Стефанчук в этих подлодках сало солить будет"?...

А вот с запланированными поставками реактивных систем залпового огня HIMARS нам не до шуток. Это очень серьезное оружие, его снаряды бьют на 40-70 километров, а специальная ракета аж на 300 (по некоторым данным, – и на все 500). Путин предупредил Вашингтон: если дело дойдет и до таких поставок, «будем бить по новым целям». Но HIMARS американцы уже загружают в самолеты и узнать, где и когда они «войдут» на Украину - дело принципа для нашей разведки и Генштаба, которые будут "утилизировать" законные военные цели…

ЗАЧЕМ ЗАПАД НАКАЧИВАЕТ ОРУЖИЕМ УКРАИНУ?

Закоперщиками всех поставок выступают США. Так они собираются решить сразу несколько стратегических задач.

1. Ослабить Россию как одного из главных глобальных конкурентов в мире и вернуть себе серьезно пошатнувшееся лидерство.

2. Руками украинцев втянуть Россию в долгую борьбу и тем самым подорвать ее экономику и истощить запасы вооружений и боеприпасов.

3. Заставить союзников по НАТО освободиться от старых вооружений и «подсадить их на иглу» американского военно-промышленного комплекса, за счет чего тот сказочно обогатится.

4. Готовится плацдарм для втягивания Украины в НАТО, чтобы расширить зону американского политического, экономического и военного влияния в Европе.

5. Вынудить Россию свернуть все социальные программы из-за расходов на спецоперацию и вызвать этим недовольство граждан, чтобы в итоге добиться смены власти.

ЧЕМ БЬЕМ И БИТЬ БУДЕМ

За время спецоперации российская армия уничтожила в среднем (и в зависимости от вида техники) от 30 до 60% вооружений украинцев (в том числе, разумеется, и зарубежных). А военно-морские силы и вовсе практически прекратили существование (осталась "мелочь" типа десятка катеров и американских надувных лодок). Ну и чем же мы бьем супостатов?

Как хорошо испытанным в боях (Сирия) оружием, так и новым. С воздуха - высокоточными «Калибрами», гиперзвуковыми «Кинжалами», ракетами Х-101.

Наши истребители Су-27, Су-30, Су-34, Су-35 и штурмовики Су-25 прочно заняли небо. Им помогают зенитные ракетные системы С-300, С-400, "Бук" и другие.

Что касается хваленых турецких беспилотников "Байрактар" и украинских "Лелек", то их, говоря словами Путина, "щелкают, как орехи" комплексы ПВО "Тор", "Панцирь", "Оса" и "Игла".

Турецкие беспилотники "Байрактар" отправляются на Украину десятками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А нашими реактивными системами залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган" и "Торнадо", а также дальнобойными орудиями "Гиацинт" и другими (например, комплексом "Искандер" с дальностью стрельбы до 500 км) уничтожено немало украинских вооружений, а также поступивших из США и европейских стран НАТО.

Только за последние недели, например, (по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу) были уничтожены два десятка американских 155 мм гаубиц М777. Ее хаят даже пленные украинские артиллеристы, мол, «после двух выстрелов надо ждать, пока ствол остынет". К тому же это буксируемые орудия, и после нескольких залпов ему надо быстро сменить позицию, "прицепиться" к тягачу. В этот момент гаубицу и накрывают российские снаряды.

Чрезмерно расхваленным оказался и американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин". Пленные украинские офицеры и солдаты рассказывают, например, что его траекторию нельзя скорректировать или перенацелить ракету на другой объект прямо во время полета.

Главный конкурент "Джавелина" - российский ПТРК «Корнет». Он наводит ракету на цель лазерным лучом. А ее полет можно скорректировать в любой момент, да помехи ей не страшны. Также «Корнет» превосходит «Джавелин» почти по всем параметрам, в том числе по дальности и бронепробиваемости.

Российский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом "Корнет" во время учений в Крыму. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

И ведь все это работает. Вот лишь несколько примеров:

- наши артиллеристы под Северодонецком превратили в металлолом батарею итальянских 155-мм гаубиц FH70.

- высокоточными ракетами «Оникс» под Одессой на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран оружием,

- доставленные на Украину из Словакии системы ПВО С-300 уничтожены через несколько минут после того, как включили локаторы на своих позициях в районе Днепра (бывшего Днепропетровска).

- А на окраинах Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника. Прямо в корпусах вагоноремонтного завода.

"Утилизация" продолжается.

ДЕЛО ПРИНЦИПА

А тем временем правительство Великобритании пообещало Украине поставить высокотехнологичные ракеты Brimstone и реактивные системы залпового огня M270 с управляемыми ракетами M31A1. Они летают на 70 км. Что это для нас значит?

Тут для россиян сразу и новые цели, и новые расходы - на боеприпасы и горючее. А в итоге - корректировка плана спецоперации и, не исключено, что увеличение ее сроков. Есть лишь один способ решения этой проблемы - уничтожать новые партии западных вооружений до их прибытия на поле боя. Это, как говорится, дело принципа.

Давайте говорить честно: мы прозевали поставку 90 американских гаубиц М777, которые сегодня бьют и по Донецку, и по позициям наших войск. Это должно стать уроком. А "Калибров" и "Кинжалов" для уничтожения тех же американских РСЗО HIMARS или английских M270 у нас хватит...

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