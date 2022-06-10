Историк Евгений Спицын: О том, что Петр I возвращал наши земли, сейчас вспоминают не случайно

Памятник "Медный всадник" на Сенатской площади Петербурга. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

На какие границы ориентируется наша страна сегодня? Что мы берем за образец, за ориентир? Каковы исторические аналогии?

Об этом на «Радио «Комсомольская правда» в программе «Утренний Мардан» мы говорили с известным историком и советником ректора МГПУ Евгением Спицыным.

ЗАВЕТЫ ПЕТРА

- Вы ориентируетесь на границы 1913-го, 1991 года - или докуда топлива хватит?

- Я считаю, что оптимально – это восстановление границ 1991 года. То есть Советского Союза.

- А насколько устремления Петра Первого подходят нам сейчас? Или стоит выбрать иную историческую фигуру и цель?

- Я не стал бы зацикливаться только на фигуре Петра. В деятельности императора было много как положительных, так и отрицательных сторон. Распространение норм холопьего права на все крепостное крестьянство, введение подушной подати - не украшает Петра. Что касается перестройки системы государственного управления, создание регулярной армии, флота — да, это положительные стороны его деятельности.

- Но каждый российский монарх так или иначе отметился реформами.

- Какие-то реформы не пережили своего создателя, как многие реформы Петра. А итоги, например, губернской реформы Екатерины 1775 года дожили до крушения Российской империи.

- Многие абсолютизируют фигуру Петра I.

- Не стал бы делать из него эталон государственного деятеля и правителя. Надо трезво оценивать его роль в истории. То, что он был революционер на троне, как его назвал Сергей Михайлович Соловьев - здесь есть доля истины. Но он был и консерватор на троне.

ЗЕМЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?

- Сейчас президент России, опираясь на опыт Петра, намекает на то, что новая идеология, национальная идея – это возвращение земель?

- Действительно, давно пора возвращать те земли, которые были незаконно отторгнуты в результате беловежского сговора. Законно ли это? Да. Вернуть в ходе боевых действий, а по их итогам подписать договор. Он ратифицируется обеими сторонами конфликта или несколькими участниками конфликта. И это возвращение земель приобретает уже законный характер - оно же закрепляется парламентами. И становится элементом и международного, и внутреннего права.

- Но не каждый конфликт заканчивается подписанием соглашения?

- Почему японцы настаивают на подписании мирного договора - они хотят легитимизировать итоги войны. А нам этот мирный договор нужен? По решению Ялтинской конференции те территории, которые вошли в состав СССР по итогам разгрома милитаристской Японии, уже были узаконены решениями стран антигитлеровской коалиции.

- Нам не нужен был и мирный договор с Германией?

- Нет. Мы его и не подписывали. Мы приняли капитуляцию рейха, ввели свои войска, создали оккупационные зоны. А в 1949 году на этих оккупационных зонах возникли два независимых государства. Они урегулировали отношения между собой только по итогам длительных переговоров - в начале 1970-х. А ФРГ урегулировала пограничные споры с Чехословакией и Польшей лишь в начале 70-х годов.

Историк Евгений Спицын. Фото: Иван МАКЕЕВ

НОРМЫ ПРАВА ПЛАСТИЧНЫ

- А что сейчас?

- Сегодня «нормы международного права» – это дубинка, с помощью которой пытаются поставить на место те государства или тех лидеров, которые, якобы, выпадают из общего контекста повестки западных держав, в их понимании норм международного права.

- Но разве они сами их придерживались?

- Они растоптали эти нормы международного права, когда в конце 80-х – в 90-х годах стали рушить хельсинкскую систему границ, которая была установлена заключительным актом 1 августа 1975 года.

- О чем там шла речь?

- Там страны Европы, плюс США и Канада, подтвердили нерушимость европейских границ послевоенного периода. Но 15 лет спустя они стали громить ГДР, Югославию, Чехословакию, СССР. Кто первым признал референдум на Украине 1 декабря 1991 года? Ведущие европейские страны. К 3 декабря уже 68 государств признали независимость Украины. А СССР де-юре еще существовал. О каких нормах международного права можно говорить?

- Нормы устанавливает победитель?

- Нашу страну, ее лидера вынудили начать военную операцию. Да, нам надо одержать победу, чтобы установить наши правила игры и заставить европейских и заокеанских партнеров действовать уже в этих правилах игры.

НОВЫЕ СТАРЫЕ ГРАНИЦЫ

- И следующий шаг – обсуждение возврата к границам 1991 года?

- Все будет зависеть от развития ситуации. Кто-то перейдет красную черту. Сейчас к переходу этой красной черты все ближе подходит Запад. И даже не столько США, сколько Великобритания и ее сателлиты в Европе – Польша и Прибалтика.

- Они нарываются?

- Можно и так сказать. То ли по глупости, то ли по беспомощности. Посмотрите на заявления руководства стран Балтии, их претензии к России, в том числе, по территориальным вопросам - если брать исторические факты, то у Эстонии и Латвии никакой государственности отродясь не было.

- А как же начало 20-го века?

- Создание этих государств на рубеже 1910-1920 годов – это была добрая воля Советской России. Но они показали всю свою беспомощность в 20-30-е годы прошлого века. Когда там были установлены профашистские диктатуры Пятса, Ульманиса, Сметоны... И сейчас они подогревают ситуацию, пытаясь вызвать ответную реакцию Москвы. Мы себя ведем более чем сдержанно. Не реагируем на эти провокационные выпады со стороны Таллина, Риги и Вильнюса.

- А Польша?

- У нее давний синдром, фантомные боли. Исторический спор с Россией, который шел на протяжении столетий, она проиграла - дважды. И сейчас пытается с помощью своих кукловодов взять реванш. Эта политика Варшавы неизбежно приведет ее к краху. Будут расти внутренние противоречия как в самом польском обществе, так и в отношениях Польши с украинцами.

- Путин не случайно про Петра I и Северную войну вспомнил - на фоне риторики прибалтийских государств и Польши?

- Его посыл касался не только Истляндии, Лифляндии, Курляндии... Посыл касался всего балтийского региона. Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО создает нам большие проблемы на всем балтийском побережье. Этот посыл касался и этих государств.

- То есть, всей северо-западной Европы?

- Конечно. Нас загоняют в угол. Создают проблемы для Калининградской области. Закрывают Финский пролив. Потому и звучат заявления о возвращении того, что нам принадлежало.