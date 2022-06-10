Юлия Барановская уехала из России вместе с Григорием Лепсом Фото: СОЦСЕТИ

Слухи о любовной связи Григория Лепса и Юли Барановской ходят не один месяц. Началось все после развода певца со второй женой Анной Шаплыковой. Мол, именно бывшая возлюбленная Андрея Аршавина и стала причиной разрыва любящих супругов. А на днях об отношениях певца и телеведущей заговорили с новой силой.

Юлия Барановская и Григорий Лепс вместе уехали из России. Артисты отправились на Донбасс. "Сочинский Григорий Лепс, питерская Юлия Барановская, московская я: каждый здесь помогает чем может", - написала Екатерина Шугаева, которая и обнародовала фото.

Снимок вызвал огромный общественный резонанс. Поклонники уверены - Лепс и Барановская находятся в романтических отношениях. Уж слишком часто в последнее время они оказываются на одних мероприятиях и в одних местах. Например, на вечеринке Эмина Агаларова. Оба тогда выглядели довольными.

Ранее Ксения Собчак заявила на всю Россию о том, что Юлия является любовницей Григория. Теледива сообщила о романе певца и многодетной матери в эфире шоу "Вечерний Ургант". Супруга Константина Богомолова по секрету громко шепнула на ушко Ивану Урганту о том, что артист коротает время с бывшей избранницей Андрея Аршавина.

Многодетная мать по сей день хранит гробовое молчание на эту тему. Не комментирует слухи и Лепс.

К слову, о том, что его брак рухнул из-за Юли, первой сообщала певица Милена Дейнега. "Жена с Лепсом разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской", - говорила эффектная вдова миллионера.