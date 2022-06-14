Минфин систематизирует табачное регулирование

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Министерство финансов внесло на рассмотрение в Правительство законопроект о государственном регулировании табачного рынка. В соответствии с сообщением ведомства, документ систематизирует и усовершенствует действующие практики регулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья и оборудования для их производства. Законопроектом предполагается определение единого федерального органа исполнительной власти по контролю и надзору в области производства и оборота продукции и сырья.

Законопроект призван обеспечить дальнейшее сокращение доли нелегального рынка с перспективой увеличения наполнения государственного бюджета на дополнительные 100 млрд рублей в год.

Предложенные меры контроля включают в себя введение системы лицензирования деятельности в сфере производства и импорта табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства, регистрацию основного технологического и производственного оборудования. Впервые, законопроектом вводится контроль за оборотом технологического оборудования в отрасли. Неиспользуемое оборудование будет консервироваться, используемое для незаконного производства – уничтожаться.

Предполагаются дополнительные ограничения на перемещение немаркированных табачных изделий и никотинсодержащей продукции, запрет на розничную продажу продукции без потребительской упаковки, а также обязательное наличие пакета сопроводительных документов и цифровой маркировки при обороте легально произведённой продукции. По мнению авторов законопроекта, все эти меры будут способствовать предотвращению незаконного производства и нелегального оборота.

Прослеживаемость продукции, учёт сырья и объема производства готовой продукции будут обеспечены за счет использования системы цифровой маркировки ЦРПТ «Честный знак», которая стала обязательной в отрасли с 2019 года и уже показала свою эффективность.

Представители табачной отрасли позитивно отреагировали на инициативу, отметив конструктивное взаимодействие с Минфином на всех этапах разработки законопроекта.

«Мы приветствуем внесение законопроекта на рассмотрение Правительством, считаем, что это логичная веха развития системного отраслевого регулирования. Принятие документа будет способствовать развитию действующих контрольных мер и дальнейшему «выдавливанию» нелегальной продукции с российского рынка легально произведённой», – отметил Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России. По его словам, разработка законопроекта проходила в рамках открытого и профессионального диалога. «Мы видим, что нашу позицию – позицию бизнеса – услышали», – добавил Сергей Слипченко.