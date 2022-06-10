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Звезды10 июня 2022 16:35

«Он ведет себя как любая знаменитость» Филипп Киркоров рассказал, как с легкостью сыграл Петра I

В скетчкоме «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал» император общается с подчиненными по видеосвязи
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Филипп Киркоров демонстрирует кадр из комедийного проекта, где ему довелось сыграть российского императора.

Филипп Киркоров демонстрирует кадр из комедийного проекта, где ему довелось сыграть российского императора.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания Bazelevs Тимура Бекмамбетова выпустила комедийный скринлайф-сериал «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал» («Одноклассники»), приуроченный к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Авторы проекта, как сейчас часто любят делать, решили перенести историческую личность в современность. А если точнее, то облечь его жизнь привычным для сегодняшнего человека укладом: соцсети, блоги, навигатор для поездок в карете и проч.

Самое необычное, что на главную роль позвали Филиппа Киркорова, который всего на десяток сантиметров ниже императора. Певец считает себя очень похожим на него.

— Уже много лет за мной закрепился образ и бренд «Петр I», поэтому традиционно во многих кино и ТВ-проектах с успехом играю первого императора Всероссийского», — пояснил Филипп.

Артист отметил, что сыграть такую фигуру было не так уж и сложно, ведь по сюжету его персонаж «ведет себя практически как любая современная знаменитость»: ведет видеоблог «Распаковка», переписывается с Лефортом и Головиным в чате, попадает на обложки газет и даже портрет Петра пишется в графическом редакторе со специальными эффектами.

Кстати, это не первый случай, когда Филипп примеряет на себя царский камзол. Более 10 лет назад он перевоплотился в императора для шоу «Большая разница». А в 1997 году играл царя в телемюзикле «Старые песни о главном-3».

Онлайн-проект вышел на фоне отмены концертов Киркорова по всей стране: выступления артиста 18 июня в Майкопе, 29 июня в Пятигорске и 20 июня в Ставрополе не состоятся.

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