Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 июня 2022 года: Путь на Очаков открыт, Будапешт отбрил Киев, приговор наемникам оспаривают в Вашингтоне

Боевая работа расчетов российских самоходных гаубиц "Мста-С" на Украине. Фото: Министерство обороны РФ

Открыт путь на Очаков

Освобождена Кинбурнская коса. Это стратегически важная часть Николаевской области. Отсюда открывается водный путь на Очаков. При том в Киеве скрывают от западных спонсоров, что контролировать обстановку в Днепро-Бугском лимане уже не могут. А это - юго-запад страны. Власти Очакова уже отказались от водного сообщения с Кинбурнской косой. Такое указание поступило из украинской столицы. Мэр города со ссылкой на офис Зеленского сообщил, что не видит «в этом нет никакого смысла». Есть смысл сушить сухари и паковать чемоданы.

Убийц вычисляют и наказывают

Установлена личность командира ВСУ, по приказу которого расстреляли более двух десятков жителей Мариуполя. По данным следователей СКР, к уничтожению гражданских причастна воинская часть, которой командовал лейтенант Олег Ткаченко. «С 28 февраля по 28 марта 2022 года Ткаченко отдавал подчиненным приказы убивать местных жителей, задержанных для проверки документов, - сообщили в СКР, - Следствие располагает данными, согласно которым так были убиты не менее 25 мирных граждан». Еще один человек подорвался на растяжке, которую установил солдат ВСУ по приказу Ткаченко. В отношении комроты войсковой части А-2802 ВСУ лейтенанта Олега Ткаченко и начальника штаба - первого замкомандира 30-й отдельной мехбригады ВСУ Николая Переступняка возбуждено три уголовных дела.

Боевики в Северодонецке желают переговоров

Родион Мирошник, посол ЛНР в России, заявил, что украинские боевики на «Азоте» ищут контакты для переговоров. Немногочисленная группировка на территории химобъединения «Азот» покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны. По словам Мирошника, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия». Но им уже объяснили что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Посмотрите на «Азовсталь» и берите пример. Эвакуация лучше денацификации.

Артиллерия решит все на Донбассе

Вадим Скабицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил, что исход артиллерийских боев в Донбассе зависит от того, какое вооружение и в каком количестве Украине предоставит Запад. Об этом он заявил газете Guardian. И признался, что Украина проигрывает России в артиллерийском поединке почти полностью. Вот что сказал Скабицкий: «Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10 процентов того, что у них есть». А вы хотели, чтобы отдали все сто?

В Незалежной признают резкий рост потерь

Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины признал, что ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми. И рост потерь ВСУ, по его мнению, вызван отсутствием паритета между военными возможностями Москвы и Киева. При том в начале июня Владимир Зеленский сообщал, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат ВСУ, еще около 500 получают ранения. Украинский лидер назвал сложившуюся ситуацию «очень сложной», отметив, что наиболее тяжелая обстановка сейчас «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска». Нет, «очень сложно» будет попозже и несколько западнее.

Венгрия не хочет финансировать войну

Виктор Орбан, премьер Венгрии, заявил, что выступает за финансирование мира, а не войны. Именно поэтому Будапешт и не поставляет вооружения Киеву. Орбан напомнил, что в отличие от других стран ЕС и США, Венгрия отказалась поставлять оружие Киеву, не желая никаким образом втягиваться в украинский конфликт. Ранее Орбан ответил на обвинения Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы, когда выступает против расширения санкций против России, при том что в Киеве уверены, что их западные соседи продались за «дешевый российский газ». Вообще про дешевый газ можно уточнить у Юлии Тимошенко, где-то в Раде.

Посольство США отреагировала на «площадь Донбасса»

Посольство США в России в своем телеграм-канале так отреагировало на присвоение площади перед посольским зданием в Москве имени ДНР, за что проголосовало большинство участников проекта «Активный гражданин»: «Будем надеяться, что и впредь важные решения в России будут приниматься голосованием». Это ирония такая. По результатам голосования вариант назвать площадь именем Донецкой Народной Республики набрал 44,69% голосов. Название получит участок на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Иными вариантами были «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги». А в Мосгордуме за площадь ДНР выступили 4 фракции из пяти.

В Америке считают приговор наемникам «фиктивным»

Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявил, что американскую администрацию встревожил смертный приговор трем наемникам в Донецке, вынесенный судом ДНР. Вот что сказал Блинкен: «Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном «судебном процессе» и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным». В четверг в Донецке вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру, Эйдену Эслину и марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга. Расстрел наемников по «фиктивному приговору» признать виртуальным все-таки будет сложно, трупы убийц — не фикция.

В Запорожье воры работали на СБУ

В Запорожье задержан Артур Горобец по кличке Туча. Он - один из лидеров ОПГ, которая была связана с СБУ. Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в регионе арестован «так называемый смотрящий в регионе» по кличке Туча. По словам Рогова, ОПГ и СБУ «делали друг другу определенные одолжения, и все «грязные» дела Служба безопасности Украины часто перекидывала на криминал, чтобы не касаться». Да, а сами СБУ такие чистюли, от белизны глаза режет.

Бывший украинский флот пойдет на переплавку

Большинство бывших кораблей ВМС Украины планируется утилизировать, сообщили в силовых структурах Крыма. В силовых структурах полуострова уточнили, что судьба украинских кораблей, «которые находятся под российским контролем с весны 2014 года, будет окончательно решена сразу после завершения спецоперации». Эти корабли уже восемь лет занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, чтобы подердживать их на плаву тратся немалые средства. А вот бронекатера, которые стали трофеями российских моряков в результате спецоперации России на Украине, вероятно, будут использованы для охраны портов Бердянск и Мариуполь. Что заржавело - все в топку.

Датчан и голландцев тошнит от украинцев

Копенгаген и Амстердам выступают против предоставления Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ну а Берлин предлагает дать Украине некий условный статус кандидата. Вот что сообщает Bloomberg: «Некоторые государства-члены, в том числе Нидерланды, до сих пор выступают против заявки Киева, в то время как большинство, включая Италию, выступают за». По данным агентства, в дипломатической ноте Копенгагена говорится, что Украина «недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств». Да и вообще незалежная «в целом находится на очень ранней стадии готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС». А может, это не ранняя стадия готовности, а замедленное развитие?