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Политика10 июня 2022 18:30

Минобороны: Киевский режим собрался наслать на Одессу чуму

Рядом с местом захоронения жертв чумы украинские националисты собрались установить макет комплекса противовоздушной обороны
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает получать и фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса.

- Достоверно установлено, что руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го Центра информационно-психологических операций ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы, - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник пояснил, что для этих целей в густонаселенном районе города «вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы», подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по данному объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Вооруженных Сил России.

В связи с этим межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию очередной раз предупреждает международную общественность о подготовке украинскими националистами чудовищной провокации, что «при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер».

- Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и, в отличие от украинских вооруженных формирований, не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и потенциально опасным объектам, разрушение которых может нанести экологический ущерб или вызвать техногенную катастрофу, создающую опасность для жизни и здоровья мирного украинского населения, - подчеркнул Мизинцев и перечислил очередные адреса образовательных учреждений, домов культуры и других объектов социальной инфраструктуры, которые украинские националисты используют в военных целях.

Так, в Донецкой Народной Республике:

- В Славянске в зданиях станции юных техников и школы № 7 (ул. Энергетиков) оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооруженных формирований Украины, а на прилегающей территории – бронетехника и артиллерийские орудия.

- В Доброполье в школе-интернате (ул. Независимости), спецшколе № 4 и лицее № 5 (ул. Первомайская), общеобразовательной школе № 7 (ул. Саратовская) размещены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов.

- В селе Клебан-Бык вблизи водонапорной станции и на территории средней общеобразовательной школы (ул. Школьная) украинскими националистами оборудованы опорные пункты, размещено тяжелое вооружение и РСЗО.

- В Краматорске в помещениях мебельной фабрики развернут штаб подразделений ВСУ, а на прилегающей территории оборудованы огневые позиции, размещена артиллерия. При этом, украинские националисты жестко пресекают все попытки местных жителей эвакуироваться из указанных населенных пунктов в безопасные районы. Боевики, умышленно провоцируя на ответный огонь, обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, чтобы по «отработанному сценарию» возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.

- Подобными действиями украинские власти в очередной раз демонстрируют свое бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Преступления киевского режима, по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций, - подчеркнул Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 632 человека, в том числе 2 878 детей, а всего с начала специальной военной операции –1 772 921 человек, из которых 284 697 – дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 256 856 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 4 050.

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «За прошедшие сутки на «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации поступили 47 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 833 таких обращения из 2 138 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 961,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 142 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 448 тонн гуманитарной помощи».

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