Минобороны: Киевский режим собрался наслать на Одессу чуму

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает получать и фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса.

- Достоверно установлено, что руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го Центра информационно-психологических операций ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы, - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник пояснил, что для этих целей в густонаселенном районе города «вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы», подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по данному объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Вооруженных Сил России.

В связи с этим межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию очередной раз предупреждает международную общественность о подготовке украинскими националистами чудовищной провокации, что «при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер».

- Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и, в отличие от украинских вооруженных формирований, не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и потенциально опасным объектам, разрушение которых может нанести экологический ущерб или вызвать техногенную катастрофу, создающую опасность для жизни и здоровья мирного украинского населения, - подчеркнул Мизинцев и перечислил очередные адреса образовательных учреждений, домов культуры и других объектов социальной инфраструктуры, которые украинские националисты используют в военных целях.

Так, в Донецкой Народной Республике:

- В Славянске в зданиях станции юных техников и школы № 7 (ул. Энергетиков) оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооруженных формирований Украины, а на прилегающей территории – бронетехника и артиллерийские орудия.

- В Доброполье в школе-интернате (ул. Независимости), спецшколе № 4 и лицее № 5 (ул. Первомайская), общеобразовательной школе № 7 (ул. Саратовская) размещены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов.

- В селе Клебан-Бык вблизи водонапорной станции и на территории средней общеобразовательной школы (ул. Школьная) украинскими националистами оборудованы опорные пункты, размещено тяжелое вооружение и РСЗО.

- В Краматорске в помещениях мебельной фабрики развернут штаб подразделений ВСУ, а на прилегающей территории оборудованы огневые позиции, размещена артиллерия. При этом, украинские националисты жестко пресекают все попытки местных жителей эвакуироваться из указанных населенных пунктов в безопасные районы. Боевики, умышленно провоцируя на ответный огонь, обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, чтобы по «отработанному сценарию» возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.

- Подобными действиями украинские власти в очередной раз демонстрируют свое бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и полное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Преступления киевского режима, по-прежнему, остаются без внимания мирового сообщества и международных организаций, - подчеркнул Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 632 человека, в том числе 2 878 детей, а всего с начала специальной военной операции –1 772 921 человек, из которых 284 697 – дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 256 856 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 4 050.

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «За прошедшие сутки на «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации поступили 47 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 833 таких обращения из 2 138 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 961,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 142 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – четыре в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 448 тонн гуманитарной помощи».