Фото: Александр КОЦ

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость ставим в пример остальным.

«Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А солдатам советовал: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

Великий военный теоретик не проиграл ни одного сражения, а своими солдатами дорожил.

ВЫТАЩИЛ НА СЕБЕ С ПОЛЯ БОЯ 9 РАНЕНЫХ БОЙЦОВ

Прапорщик Салим Чадамба

Фото: Министерство обороны РФ

«С первого дня проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик прапорщик Салим Чадамба на должности фельдшера самоотверженно оказывал помощь раненым бойцам и командирам. Действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, Салим Чадамба, участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов. Оставляя позиции, украинские радикалы вели ответный огонь по российским войскам, используя при этом минометы. В ходе боя Салим, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, оказал неотложную медицинскую помощь 9 раненым российским военнослужащим, после чего вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место и организовал маскировку. После боя Салим, погрузив раненых на автомобиль, оперативно доставил их в полевой медицинский госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия прапорщика Чадамба позволили спасти жизни раненым военнослужащим».

ОСТАНОВИЛ ДИВЕРСАНТОВ НА ПОДСТУПАХ К РАКЕТНОЙ БАТАРЕИ

Ефрейтор Олег Липатов

Фото: Министерство обороны РФ

«Ефрейтор Олег Липатов выполнял задачи по охране позиций зенитной ракетной батареи. Продвигаясь по маршруту, Олег обнаружил диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов численностью более 15 человек. Оперативно оценив обстановку, Олег Липатов вызвал подкрепление и ввязался в бой с превосходящим числом противником.

Благодаря грамотно выбранным позициям, используя принцип внезапности, Олег в ходе боя уничтожил более половины националистов, после чего, прибывшее усиление окончательно разгромило диверсантов. Благодаря решительным и решительным действиям ефрейтора Липатова, а также его профессионализму удалось предотвратить скрытое нападение националистов на стартовую позицию зенитной ракетной батареи».

ТОЧНЫМ ОГНЕМ УНИЧТОЖИЛ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА НАЦИОНАЛИСТОВ

Матрос Даниил Доможилкин

Фото: Министерство обороны РФ

«Старший стрелок бригады морской пехоты Тихоокеанского флота матрос Даниил Доможилкин действовал в составе штурмового отряда, который вытеснял националистов из населенного пункта. Продвигаясь по городу, отряд матроса Доможилкина обнаружил превосходящую по численности вооруженную группу украинских радикалов, оборудующих оборонительный рубеж. Несмотря на численное превосходство противника, Доможилкин принял решение навязать бой националистам. Вступив в бой одним из первых, Даниил метким огнем уничтожил более 10 националистов. Несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны обнаруженной группы украинских националистов, группа боевиков была полностью ликвидирована. Своими смелыми и решительными действиями матрос Доможилкин обеспечил стремительное наступление российских войск, что привело к освобождению населенного пункта».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает получать и фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса.

Достоверно установлено, что руководство одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го Центра информационно-психологических операций ВСУ готовит очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, в результате реализации которой могут пострадать сотни мирных жителей Одессы, - заявил на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Для этих целей в густонаселенном районе города «вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы», подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет. В случае удара ВКС России по данному объекту украинская сторона намерена распространить в СМИ информацию о возникновении в Одессе биологической опасности якобы по вине Вооруженных Сил Российской Федерации.