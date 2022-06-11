Военная спецоперация на Украине 11 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июня 2022 года.

В Славянске и населенных пунктах, входящих в его агломерацию, может находиться не менее 60 тысяч украинских военных. По данным экспертов, их количество может доходить до 70 тысяч, заявил заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин.

Следственный комитет России установил личность командира Вооруженных сил Украины, который отдал приказ застрелить минимум 25 мирных жителей в Мариуполе.

Минобороны России опубликовало видео с работой расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" российских Воздушно-десантных войск и точным поражением ими украинской боевой бронированной машины одним снарядом.

Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ израсходовали почти все боеприпасы для артиллерийских орудий и в настоящее время используют, преимущественно, натовский 155-миллиметровый калибр.