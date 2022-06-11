Сбежавшая из России Чулпан Хаматова оправдывается за жизнь в Латвии: "Мне не плюют в лицо"

Чулпан Хаматова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чулпан Хаматовой несладко живется в Латвии. Сбежавшей из России актрисе приходится оправдываться за жизнь на чужбине. Звезда экрана старается сойти за свою и терпит публичную порку.

Чулпан Хаматова дала новое интервью в Латвии. Актриса отказалась признавать русофобию в этой прибалтийской республике. По ее словам, она чувствует себя в Риге как дома. "Московские друзья иногда спрашивают, не плюют ли мне в лицо, когда я иду по улице. Нет. Не то что не плюют - предлагают помощь. Могу сказать, что я даже равнодушия не встречала, а не то что агрессии", - на голубом глазу заявила актриса.

И это на фоне того, что Латвия последние несколько месяцев буквально фонтанирует антироссийскими выпадами. Так, местное правительство сносит советские памятники, утвердило поправки к закону об образовании, которые предусматривают обучение только на латышском языке, и запретило все российские телеканалы.

А ведь Хаматову ранее предупреждали - ее будут постоянно унижать, заставлять оправдываться и объяснять, почему она каждый божий день не поливает Россию помоями. "Ну я же это уже сделала? Это надо делать каждый день?" - вопрошала заикающаяся актриса в более раннем интервью, отвечая на предложение ведущей ругать Россию.

В частности, Ксения Собчак говорила о том, что публичная порка актрисы выглядит чудовищно и только усилится. "А объясните свою русскость? А что вы сделали для идеи? А вы достаточно раскаялись? А докажите, что не верблюд! Отвратительное свойство есть у людей - откусывать руку по локоть, когда им протягивают мизинец", - отмечала блондинка.

Знаменитость уверена - даже если Хаматова каждый день будет каяться, Западу все равно этого будет мало. "Скоро они будут требовать, чтобы она извинялась каждый день, а потом проклинать за то, что делает это недостаточно искренне, слишком тускло блестят слезы, слишком тихо слышен плач", - как в воду глядела жена Константина Богомолова.