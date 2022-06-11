На ПМЭФ обсудят судостроение и судоремонт в Арктике

Перспективы международной кооперации при строительстве судов ледового класса, потребности в таких кораблях для круглогодичной работы Северного морского пути и достижения целей по увеличению грузопотока на этом маршруте обсудят участники Семинара по судостроению и судоремонту в Арктике на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 15-18 июня в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в рамках плана председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.

Увеличение объемов каботажных и международных перевозок по Северному морскому пути и продвижение Северного морского пути на мировом рынке в качестве конкурентноспособного транспортного коридора с учетом необходимости обеспечения экологической безопасности невозможно без строительства новых судов ледового класса, которые используют природосберегающие технологии и экологичные виды топлива. Другой важной задачей в этом контексте является ремонт и модернизация существующего флота.

На семинаре планируется выступление первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова, статс-секретаря — заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова, губернаторов Мурманской области Андрея Чибиса и Архангельской области Александр Цыбульского, директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Бориса Кабакова. Также планируют выступить заместитель генерального директора — директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, заместитель председателя правления — Директор по морским операциям, транспортировке и логистике ПАО «НОВАТЭК» и председатель Арктического экономического совета Евгений Амбросов, а также заместитель генерального директора — административный директор ПАО «Совкомфлот» Алексей Остапенко.

Ключевыми вопросами семинара станут:

- Строительство судов ледового класса – новые вызовы;

- Развитие услуг по судоремонту в Арктике: объем рынка и инструменты поддержки;

- Модернизация и создание новых площадок по судостроению и судоремонту;

- Увеличение количества судов высокого ледового класса как объективная потребность развития круглогодичного судоходства в Арктике;

- Потребности бизнеса в новых условиях;

- Привлечение в отрасль молодых квалифицированных кадров, обновление системы подготовки.

Развитие безопасного судоходства в Арктике, включая Северный морской путь, является одним из приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021-2023 гг.. Россия считает важным сделать судоходные маршруты в высоких широтах безопасными, а также экологически и экономически эффективными. Российская сторона поддерживает сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных морских кадров для работы в Арктике и выработки унифицированных образовательных стандартов в этой области, а также обеспечения готовности аварийно-спасательных служб и подразделений, развитие средств связи и навигации.

Семинар по судостроению и судоремонту войдет в программу стенда «Арктика — территория диалога» на Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, на стенде также состоятся еще два события из плана основных мероприятий российского председательства в Арктическом совете. Среди них Конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике, участники которой обсудят внедрение цифровых технологий в регионе, использование телемедицины и беспилотного транспорта, а также другие темы. Помимо этого, на Форуме креативного бизнеса в рамках ПМЭФ-2022 состоятся дискуссии о развитии креативных индустрий на северных территориях.