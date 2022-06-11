Зеленский отказал петиции на выезд, а военкоматы начинают мобилизовывать женщин

Минобороны бросает в дело последние резервы – не украинцев, а украинок Фото: REUTERS

Владимир Зеленский окончательно отказал петиции, которой предлагалось отменить запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на сайте президента Украины зарегистрировано несколько таких петиций, но очевидно, что ни одну из них нынешний президент Украины не удовлетворит.

Уж какие только варианты не предлагали сторонники этой идеи – выпускать на строго ограниченное время, выпускать за деньги (советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предлагал взимать плату в 3-5 тысяч долларов, а параллельно еще и лишить коррупционного дохода пограничников), а ничего не помогло. Зеленский сказал, как отрезал. Конституция, дескать, позволяет запретить покидать территорию страны в условиях военного или чрезвычайного времени. Но зато оптимистично пообещал, что так будет не всегда, и наступит время, когда ограничения "конституционных прав и свобод человека и гражданина" отменят.

- Это предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения, - пообещал Зеленский. И не надо смеяться, что дважды два четыре. На Украине может быть и пять, и семь. А этот ответ Зеленского максимально конкретен в украинских реалиях.

С ним по конкретности может посоперничать разве что обещание премьера Украины Дениса Шмыгаля. Тот объявил, что государство компенсирует расходы тем, кто сейчас ремонтирует свои пострадавшие дома за свой счет. Но компенсации подойдут, как водится, с Запада, "когда наши (их) западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы". В общем, после дождичка в четверг на фоне таких обещаний – это еще та конкретная дата. Правда, Шмыгаль не уточнил еще один момент – не объявил, какое государство это сделает. Российское, например, уже начало помогать жителям Мариуполя восстанавливать свое жилье и инфраструктуру города. И, что примечательно. не дожидаясь, когда Запад у него попытается что-либо отобрать.

Между тем, никаких послаблений мобилизованным и потенциальным украинским призывникам ждать не стоит. На них буквально объявлена охоты по всей территории страны – от Харькова и до Закарпатья. Сотрудники военкоматов работают целыми бригадами по 6-8 человек, подключая к своей работе полицейских и членов территориальной обороны. Минобороны Украины старается успокоить сограждан, мол, повестка – это еще не мобилизация в армию, приходите, ничего страшного. Но сограждане крестятся, дескать, "чур меня", и стараются не брать злополучную бумажку в руки.

На фоне такого повально-обвального "патриотизма" Минобороны бросает в дело последние резервы – не украинцев, а украинок.

- Генштаб ВСУ запускает ряд мобилизационных мероприятий в отношении женщин-граждан Украины. В первую очередь, до 15 июня стартует мобилизация женщин, уже являющихся военнообязанными, а до 31 июня пройдут мероприятия по постановке на воинский учет всех украинок с 18 до 60 лет, - сообщила в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова и посоветовала привлечь к этому процессу посольства и консульства Украины в других странах. - Напомню, что посольство Украины постоянно вербует наемников и добровольцев. Вот и мобилизацию своих граждан за границей надо такими же темпами проводить.

Кстати, вот и получен ответ, почему толпы украинцев именно из западных регионов ломанулись из страны, как только началась российская спецоперация, когда туда не прилетала еще ни одна ракета. А мы-то гадали, зачем бросать худо-бедно налаженную жизнь. Они просто хорошо знают свое государство, и в сообразительности им не отказать.