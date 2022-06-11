Тегеран объяснил Афинам и Вашингтону, что пиратство чревато

Греция, похоже, играет с отсрочкой отгрузки иранской нефти с судна Lana, которое было задержано в апреле Фото: REUTERS

Неповиновение сателлитов главному гегемону планеты вышло уже на международный уровень. И добро бы это касалось такой традиционно пророссийской страны, как Сербия. Тут, кстати, буквально вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Сербии не стоит рассчитывать на членство в ЕС, если она не присоединится к антироссийским санкциям, но был послан президентом Сербии куда подальше, хоть и во вполне корректной форме.

- Что касается санкций, у нас другая позиция, - заявил Александр Вучич после переговоров с Шольцем и съязвил в адрес немца. - Мы помним о санкциях против Сербии и не считаем санкции эффективными.

Собственно, реакция Сербии была ожидаемой, но вот ждать такого от Греции не приходилось, а она-таки отважилась на еще более резкий шаг. Правда, под влиянием товарищей из Ирана. События развивались, как в лихом пиратском боевике.

В апреле Греция задержала танкер с грузом иранской нефти на основании введенных США санкций против Ирана. Нефть было решено передать США, для чего Минюст Штатов зафрахтовал греческий танкер. Афины и Вашингтон предвкушали раздел добычи, но тут на сцену выступили морские пограничники Ирана из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

КСИРовцы, ранее неоднократно уже бравшие в плен морских пехотинцев США и заставлявшие плакать на палубе плененных британских суперспецназовцев из САС, недолго думая, тормознули в Персидском заливе два греческих танкера, по странному совпадению, тоже с нефтью (а-ха-ха). И захватили эти два судна.

- Нападения на суда, продолжаемые Ираном, представляют угрозу для безопасности морского сообщения и мировой экономики, - тут же возбудился Госсекретарь США Энтони Блинкен.

- Действия Ирана – это ничем не оправданная атака на гражданское судоходство, что представляет собой тяжелое нарушение международных правил, - тут же поддержал заокеанских патронов МИД Германии.

И только греки тяжело молчали. Нет МИД Греции дежурно, конечно, осудил "захват иранскими военными двух судов в Персидском заливе", но на уровне дежурной реакции на разбитую на кухне чашку. А дальше не пошли, потому что прекрасно знал, почему Иран захватил эти суда и почему именно греческие танкеры. Оставалось обижаться и плакать, закусив губу, в надежде, что "взрослые" помогут и впишутся. "Взрослые" как-то не спешили это делать, и до Афин начало доходить, что их просто использовали в качестве задиристых шавок-провокаторов.

И вот тут началось самое интересное. Сначала власти порта Пирей после инспекции временно запретили выход в море греческому танкеру Ice Energy, который и был зафрахтован американцами для перевозки конфискованной (украденной) иранской нефти в США.

- Греция, похоже, играет с отсрочкой отгрузки иранской нефти с судна Lana, которое было задержано в апреле властями порта Каристос на острове Эвбея по приказу США, - написала по этому поводу греческая газета Efimerida ton Syntakton и предположила. - Причина связана с захватом двух греческих танкеров Корпусом стражей исламской революции в Персидском заливе: событие, которое привело нашу страну к дипломатической активности.

А буквально на днях Апелляционный суд греческого города Халкиды отменил вынесенное постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать США часть груза с них. И, как отмечают эксперты, вынесенный судом вердикт будет очень трудно отменить даже при очень большом желании Вашингтона.

Будет ли Вашингтон предпринимать какие-то действия после такого унижения, неизвестно. Хотя урок, преподанный ему и его сателлитам, оказался очень показательным. В приличном обществе нефть не конфискуют и не захватывают, а покупают. А то, понимаешь, привыкли грабить в Сирии. Пора заканчивать.