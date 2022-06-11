Олег Кожемяко: Нет, не надо называть меня генерал-губернатором. Просто пороху давно мы не нюхали

Глава Приморья снова надел военную форму. Фото: личный архив Олега Кожемяко

- … Олег Николаевич, здравствуйте! Это – Саша Гамов из «Комсомолки», из Москвы.

- Да, Саша, привет, слушаю.

- Буквально пару вопросов. До меня дошла информация, что вы, вернувшись с Донбасса, где воюют ваши земляки-приморцев, уже и на военных сборах побывали.

- Ну, да. Прошли военные сборы - суточные, с руководством предприятий, с главами муниципальных образований.

До этого глава Приморья дважды побывал в Донбассе. Фото: личный архив Олега Кожемяко

Обучили их навыкам «общения с оружием», многие же уже лет по 20, по 30 не держали в руках даже автомат.

Посмотрели, как оснащена наша армия, какие сейчас технологии, какое вооружение, - чтобы знать, чем воюют наши ребята.

И самый главный сейчас, я считаю, вопрос для руководителя предприятия… – они должны быть в курсе, кто идет служить по контракту, кто - добровольцем, чтобы в городах и посёлках с уважением относились к этим ребятам, заботились об их семьях, сохраняли их рабочие места. Чтобы доброволец и контрактник знали, что, после выполнения своего служебного долга, они вернутся на предприятие, где будут так же получать свою зарплату.

Военные сборы прошли с участием руководства предприятий и с главами муниципальных образований. Фото: личный архив Олега Кожемяко

Ну, что вот там, на Украине, они находятся в командировке, а семья будет здесь - под защитой предприятий, его друзей, его коллектива. Вот это тоже очень важно.

И вот такое коллективное, слаженное участие в военных сборах, непременно - с оружием, - оно и помогает нам более ответственно относиться к тем задачам, которые сегодня стоят перед государством по борьбе с нацизмом на Украине.

- Ах, вот так! Тем более, что оружие же сейчас новое, вот вы говорите, некоторые по 20-30 лет «не нюхали пороху».

- Конечно, армия существенно изменилась, модернизировалась, новые виды вооружения, новые технологии приходят. Системы наведения, наблюдения, навигации – все другое.

То есть, время здесь - в нашей армии - не останавливается.

Но дело - не только в оснащенности.

Вот как сегодня налажено взаимодействие разных видов и подразделений наших Вооруженных сил, как воины согласуют, оттачивают свои действия… Как налажена «работа» между артиллеристами, между наводчиками, наблюдателями. Опять же - нужно представлять себе условия проведения там пехотного боя, какие необходимы навыки.

Участники сборов посмотрели, как оснащена наша армия, какие сейчас технологии и вооружение. Фото: личный архив Олега Кожемяко

Чтобы их получить - сейчас имеются, в том числе, всевозможные тренажеры.

Да и автомат уже другой пошел…

- Вы прямо - как заправский военный.

- Ну, а как же!

- Скажите, а вы тоже уже давно на военных сборах не были, если не считать ваших двух поездок в Донбасс?

- Я здесь, в Приморье, на сборах, конечно, не был, но когда работал в Амурской области, на Сахалине (Олег Кожемяко был губернатором в этих регионах. - А.Г.) - мы обязательно их там проводили и сами участвовали.

Коллективное участие в военных сборах помогает ответственнее относиться к задачам по борьбе с нацизмом, которые Россия решает на Украине. Фото: личный архив Олега Кожемяко

- Сейчас вот вы не только надели военную форму, вам и пострелять довелось… А это правда, что вы и из гранатомета стреляли по танку, и из пулемета?

- У нас были все виды оружия. И огонь из гранатомета, и стрельба из танка, и из пулемета, и из автомата. Все, что возможно было, все, как говорится, прошли.

- Но вы попали в мишень-то?

- Попали. (смеется)

- Вот сколько вот вы лично танков «подбили»?

- Из гранатомета два раза попал. Из пулемета - тоже попал, правда, было два пристрела, но это ничего.

- А, ну…

- Потом очередь прошла нормально.

Глава Приморья два раза попал из гранатомета. Из пулемета - тоже попал. Фото: личный архив Олега Кожемяко

- Сколько человек приняли участие в сборах?

- Сейчас точно скажу – 150.

- Ого! И сколько за эти сутки продолжались непосредственно стрельбы?

- Ну, целый день.

- Ого! Ясно. Скажите, вы там и строем ходили, или как, или нет?

- Ну, как, - передвижения, построения, конечно, колонной, строем, а так разбиты были на группы и каждая группа проходила свой этап обучения.

Глава Приморья регулярно участвовал в военных сборах, когда работал в других регионах - Амурской области, на Сахалине. Фото: личный архив Олега Кожемяко

- А марш-броски у вас были какие-то?

- Да нет, такого не было, ну, куда там? Ребятам многим 55 и плюс, и больше. «Рановато»…

Здесь нам важно было понимание и «вникание в ситуацию» - что такое ныне российская армия.

- Ну, и вот вам помогли, да, ваши поездки в Донбасс, на этих сборах вы в хорошей форме были, да?

- Ну, дело не только в этом, вопрос в том, что ты, пройдя сборы, лучше понимаешь, что там сейчас происходит - на передовых позициях?

Кстати, мы же побывали и на базе, где как раз сейчас формируется и обучается батальонно-тактическая группа, которая скоро выдвинется в район военной спецоперации.

Поэтому, конечно, там сама подготовка очень приближена к «боевым условиям».

И офицеры, и те, кто занимается боевой подготовкой – это люди, прошедшие операцию в Донбассе.

Непосредственно стрельбы продолжались целый день. Фото: личный архив Олега Кожемяко

- А вот я помню, когда у вас дома был, там форма вашего сына-десантника висела на видном месте. А вам постоянное обмундирование пока ещё не выдали?

- Да нет, есть у меня обычная - «распятненка» - и чего там, висит.

- Ну, ясно. Вот вы два раза в Донбассе побывали. И теперь - на сборах. Вы уже снова себя почувствовали таким, в общем, военным где-то человеком в какой-то степени. Почти что генерал-губернатор или нет?

- Да нет. Ну, абсолютно нет. Сейчас стоят задачи комплектования здесь, у нас, тех резервов, которые нужны для выполнения спецоперации. Плюс к этому - сбор посылок и организация гуманитарной помощи в целом Донбассу.

А так, периодически, мы, конечно, к нашим ребятам будем подъезжать.

- Так вы собираетесь снова в Донбасс?

- По мере необходимости.

И тут очень важно - и для тех, кто на передовой, и для нас - чтобы вот эта связь между нами была тесная и непрерывная.

Участие в сборах приняли 150 человек. Фото: личный архив Олега Кожемяко

- Ну, и, наверное, завершающий вопрос. Вы же другими глазами смотрите - вот на то, что там происходит, как проходит военная спецоперация… Вот у вас какие прогнозы, ощущения, что ли - дух какой там, на передовой?

- Вы же видите, что наша армия «ситуацию переламывает».

Ну, я хочу сказать, и дух хороший, боевой, и научились воевать уже в современных условиях.

И мы наблюдаем это, и продвижение наших войск - оно все заметнее, мы видим успехи нашей армии, поэтому, конечно, операция в любом случае завершится нашей победой.

Ну, здесь, может, спешки сильно большой и не надо. Любая спешка, она может привести к каким-либо неоправданным потерям. Зачем это?

- Понятно. Спасибо! Вас с праздником – с Днем России!

- С Днем России!

- Ура!

- Ура!