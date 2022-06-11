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Политика11 июня 2022 9:40

Сидящие на "Азоте" украинские боевики сами признались, что они террористы

Украинские боевики на "Азоте" потребовали, чтобы им позволили эвакуироваться под прикрытием заложников из захваченных ими мирных жителей
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Сейчас количество украинских боевиков на заводе оценивается разными источниками в диапазоне от 300 до 500 человек

Сейчас количество украинских боевиков на заводе оценивается разными источниками в диапазоне от 300 до 500 человек

Фото: REUTERS

Зеленскому надо срочно кого-то арестовать или предпринять на каком-то участке попытку контрнаступления. В ближайшие дни это станет для него насущной необходимостью, чтобы скрыть от своего же населения сдачу в плен очередной большой группы украинских "хероев", которые сейчас заблокированы на заводе "Азот" в Северодонецке.

Это уже традиция, когда ВСУшники закрепляются на каких-то промплощадках. То же самое сначала было на заводе Ильича в Мариуполе, а потом там же, но уже на "Азовстали". Есть только два отличия. Первое – про "Азовсталь" в Киеве знали, не отрицали и обещали предпринять все для спасения окопавшихся там в подземелье "азовцев" и морпехов. Про "Азот" в Северодонецке Киев молчит, как будто такого не существует. Вернее, известный врун и пропагандист Алексей Арестович периодически бодается с главой украинской Луганской области (непонятно, как можно быть главой того, чего уже фактически нет) Гайдаем, который периодически опровергает сам себя, рассказывая о боях и успехах в Северодонецке. А потому боевики на "Азоте" теперь предоставлены сами себе, что они уже поняли.

Еще в пятницу посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил: "С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий".

Сейчас количество украинских боевиков на заводе оценивается разными источниками в диапазоне от 300 до 500 человек. Но, мало того, что они находятся на крайне опасном для жителей города в случае подрыва производстве, они еще и подстраховались, как "азовцы", загнав на территорию завода и взяв в заложники от 500 до тысячи человек в заложники из числа мирного населения. Это не только работники завода, но и просто жители ближайших к "Азоту" домов.

Вот только все оказалось, по крайней мере, на нынешний момент еще хуже, чем было даже на "Азовстали". Там, напомним, украинские боевики сначала выпустили гражданское население и потом сдались в плен сами, а те, что сейчас сидят на "Азоте", в открытую называют удерживаемых ими мирных жителей заложниками и требуют выпустить их вместе с заложниками в Лисичанск. Воевать они не хотят, в плен, получается, тоже, но прикрывшись заложниками, намерены эвакуироваться (без каких-либо кавычек) из города.

Примечательно, что тем самым находящиеся на заводе ВСУшники, сами обозначили себя террористами, поскольку военнослужащим любой армии в ходе ведения боевых действий запрещено прикрываться мирными жителями.

Ответ российской стороны не заставил себя долго ждать – никаких условий, освобождение мирных жителей и сдача в плен. Только в этом случае "азотцам" гарантируется жизнь. В противном случае они все будут уничтожены. Сами сбежать с завода они не могут, все пути к отступлению отрезаны, а сам завод в плотном окружении.

"Экстракшен" – единственный для них выход. Но вторая "эвакуация" в плен вызовет у населения и украинских военных очень много вопросов к Зеленскому и его команде. Особенно сейчас, когда в Киеве, пусть и преуменьшая в разы, если не на порядок, стали признавать потери ВСУ. А потому Зеленскому сейчас очень нужна какая-либо "перемога". И в Киеве сейчас усиленно ищут, что бы могло ею стать.

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