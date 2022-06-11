Звезды скупают жилье в Дубае по 40 миллионов: Артисты планируют заработать бешеные деньги на аренде

Егор Крид в Дубае освоился давно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Собчак и Ксения Бородина, Егор Крид и Александр Ревва, Нюша и Блиновская – эти и многие другие звезды шоу-бизнеса и смежных с ним сфер скупили недвижимость в ОАЭ. Обосновались все в элитном эмирате Дубай. Адвокат объяснил зачем звездам (как и другим обеспеченным людям) жилье в ОАЭ.

Адвокат Давид Машков объяснил кому из наших звезд дают визу на 3 года, а кому на 10 лет Фото: Личный архив

Бородина купила «дачку» за 40 миллионов

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в этом весенне-летнем сезоне чемпионка по покупке недвижимости. Летом у Бородиной планы на покупку апартаментов в Турции, а весной она обзавелась квартирой в Москве и в ОАЭ. В Дубае Бородина купила «трешку» - апартаменты пока на начальном этапе строительства, поэтому удалось немного сэкономить. Покупка квартиры обошлась почти в 40 миллионов рублей. Ксения спешила заключить сделку: по ее словам, квартиры в Дубае теперь разлетаются «как горячие пирожки» - слетала в ОАЭ, а потом подписала документы в офисе компании в Москве. Бородина объяснила покупку инвестицией своих сбережений, к тому же семья часто летает на отдых в Дубай. Ксения не верит, что можно заработать оставляя деньги на вкладах в банках: «История про банки – это не мое. Куда-то отнести деньги, чтобы тебе потом много вынесли… Я верю в недвижимость». Бородина покупает квартиры, чтобы потом передать их по наследству детям: «Это не бегство из России. Нормальная ситуация, когда стараешься обезопасить и преумножить свои деньги».

Ксения Бородина летала на отдых с детьми в ОАЭ минимум 2 раза в год. Теперь обещает бывать чаще Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Инвестируют и приумножают в Дубае: Ксения Собчак - апартаменты в 120 кв м с двумя спальнями в комплексе St. Regis Residences – от 60 млн. руб; Александр Ревва – в элитной высотке Address Beach Residences, где стоимость квартиры с тремя спальнями – от 100 млн. руб. Как заметила Собчак: «Жить я там не собираюсь. Но призываю вас тоже инвестировать в недвижимость».

Чаще всего артисты тратят по 40 – 50 миллионов рублей на жилье в ОАЭ.

Зачем им Дубай?

Звезды давно уже называют Дубай второй Москвой, правда курортной: элитные пляжи и магазины, рестораны и центры развлечений для детей, концерты и вечеринки, но главное для них – высокий уровень сервиса. Нюша устроила шикарный день рождения дочери. Ксения Бородина и прочие обеспеченные блогеры хвастаются проживанием в очень дорогих отелях, стейками с налетом золота в ресторанах…

На крыше элитного дома, где купил апартаменты Александр Ревва есть бассейн. В сутки за аренду квартиры в этом ЖК можно выручить от $500 Фото: СОЦСЕТИ

Адвокат Давид Машков объяснил kp.ru почему наши звезды активно приобретают жилье в Дубае.

Что будут делать с дорогими апартаментами

- Квартира остается наследникам - супругам, детям и др.

- Ежегодно растут цены на покупку и аренду недвижимости. Жилье активно сдают в аренду. Цены в элитных комплексах приличные. Договор аренды в ОАЭ заключают на срок от 1 года до десятков лет в зависимости от пожеланий владельца и его планов на объект. Средние цены за год аренды элитного жилья: 3-комнатная квартира – $50 - 80 тысяч; 4-комнатная квартира – $75 тысяч. Некоторые элитные квартиры у моря сдают для туристов в посуточную аренду. Средние цены за сутки: 2-комнатная квартира – до $310; 3-комнатные – до $765.

- Если купить квартиру в Дубае и сдавать ее в аренду, то всего за несколько лет удастся вернуть потраченные средства. Приблизительный доход: 5 - 8 % от стоимости жилья в год. Из-за мягкого климата можно сдавать квартиру весь год.

- Квартиры в популярных кварталах с собственным пляжем или выходом к морю на этапе застройки стоят от $300 тысяч (17,3 миллиона рублей).

Плюсы покупки жилья в Дубае для звезд

- Звезд привлекает, что Москва и Дубай находятся в одном часовом поясе - можно долететь за 5 часов; инфраструктура развита, уровень жизни высокий; отличное отношение к русским.

- Согласно дубайским законам, иностранец может приобрести в полную собственность недвижимое имущество, расположенное на специально отведенных территориях (фригольд-районах). Их перечень установлен Указом Правителя Дубая № 3 от 2006 года. Отсутствие налогов при сделке позволяет не терять средства.

Егор Крид получил долгосрочную визу на 10 лет за крупные инвестиции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Покупка недвижимости стоимостью от 1 миллиона дирхамов (это около 16 миллионов рублей) позволяет получить визу резидента на три года. При этом необходимый уровень ежемесячного дохода: 10 тысяч дирхамов — это около 157 тысяч рублей (не важно в какой стране их зарабатывает собственник жилья). Виза не допускает трудоустройства, но ее обладатель может легально пребывать в Эмиратах, открывать счета в банках. При сохранении условий разрешение неоднократно продлевается.

Другие инвестиции

- Через инвестиции иностранцы также могут оформить долгосрочную визу на 5 или 10 лет - с правом проживания и работы в государстве. 5-летняя виза выдается за вложения в недвижимость, суммой от 5 млн (Dh) – это около 80 миллионов рублей. Быть собственником нужно не менее 3 лет. 10-летнюю визу получает инвестор, вложивший в бизнес от 10 млн Dh (156 миллионов рублей). Для этого можно положить деньги на депозит или зарегистрировать компанию.

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