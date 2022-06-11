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11 июня 2022 12:00

Звезды скупают жилье в Дубае по 40 миллионов: Артисты планируют заработать бешеные деньги на аренде

Адвокат объяснил kp.ru зачем Бородиной, Собчак и Ревве квартиры на дорогом курорте
Ирина ВИКТОРОВА
Егор Крид в Дубае освоился давно

Егор Крид в Дубае освоился давно

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Собчак и Ксения Бородина, Егор Крид и Александр Ревва, Нюша и Блиновская – эти и многие другие звезды шоу-бизнеса и смежных с ним сфер скупили недвижимость в ОАЭ. Обосновались все в элитном эмирате Дубай. Адвокат объяснил зачем звездам (как и другим обеспеченным людям) жилье в ОАЭ.

Адвокат Давид Машков объяснил кому из наших звезд дают визу на 3 года, а кому на 10 лет

Адвокат Давид Машков объяснил кому из наших звезд дают визу на 3 года, а кому на 10 лет

Фото: Личный архив

Бородина купила «дачку» за 40 миллионов

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в этом весенне-летнем сезоне чемпионка по покупке недвижимости. Летом у Бородиной планы на покупку апартаментов в Турции, а весной она обзавелась квартирой в Москве и в ОАЭ. В Дубае Бородина купила «трешку» - апартаменты пока на начальном этапе строительства, поэтому удалось немного сэкономить. Покупка квартиры обошлась почти в 40 миллионов рублей. Ксения спешила заключить сделку: по ее словам, квартиры в Дубае теперь разлетаются «как горячие пирожки» - слетала в ОАЭ, а потом подписала документы в офисе компании в Москве. Бородина объяснила покупку инвестицией своих сбережений, к тому же семья часто летает на отдых в Дубай. Ксения не верит, что можно заработать оставляя деньги на вкладах в банках: «История про банки – это не мое. Куда-то отнести деньги, чтобы тебе потом много вынесли… Я верю в недвижимость». Бородина покупает квартиры, чтобы потом передать их по наследству детям: «Это не бегство из России. Нормальная ситуация, когда стараешься обезопасить и преумножить свои деньги».

Ксения Бородина летала на отдых с детьми в ОАЭ минимум 2 раза в год. Теперь обещает бывать чаще

Ксения Бородина летала на отдых с детьми в ОАЭ минимум 2 раза в год. Теперь обещает бывать чаще

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Инвестируют и приумножают в Дубае: Ксения Собчак - апартаменты в 120 кв м с двумя спальнями в комплексе St. Regis Residences – от 60 млн. руб; Александр Ревва – в элитной высотке Address Beach Residences, где стоимость квартиры с тремя спальнями – от 100 млн. руб. Как заметила Собчак: «Жить я там не собираюсь. Но призываю вас тоже инвестировать в недвижимость».

Чаще всего артисты тратят по 40 – 50 миллионов рублей на жилье в ОАЭ.

Зачем им Дубай?

Звезды давно уже называют Дубай второй Москвой, правда курортной: элитные пляжи и магазины, рестораны и центры развлечений для детей, концерты и вечеринки, но главное для них – высокий уровень сервиса. Нюша устроила шикарный день рождения дочери. Ксения Бородина и прочие обеспеченные блогеры хвастаются проживанием в очень дорогих отелях, стейками с налетом золота в ресторанах…

На крыше элитного дома, где купил апартаменты Александр Ревва есть бассейн. В сутки за аренду квартиры в этом ЖК можно выручить от $500

На крыше элитного дома, где купил апартаменты Александр Ревва есть бассейн. В сутки за аренду квартиры в этом ЖК можно выручить от $500

Фото: СОЦСЕТИ

Адвокат Давид Машков объяснил kp.ru почему наши звезды активно приобретают жилье в Дубае.

Что будут делать с дорогими апартаментами

- Квартира остается наследникам - супругам, детям и др.

- Ежегодно растут цены на покупку и аренду недвижимости. Жилье активно сдают в аренду. Цены в элитных комплексах приличные. Договор аренды в ОАЭ заключают на срок от 1 года до десятков лет в зависимости от пожеланий владельца и его планов на объект. Средние цены за год аренды элитного жилья: 3-комнатная квартира – $50 - 80 тысяч; 4-комнатная квартира – $75 тысяч. Некоторые элитные квартиры у моря сдают для туристов в посуточную аренду. Средние цены за сутки: 2-комнатная квартира – до $310; 3-комнатные – до $765.

- Если купить квартиру в Дубае и сдавать ее в аренду, то всего за несколько лет удастся вернуть потраченные средства. Приблизительный доход: 5 - 8 % от стоимости жилья в год. Из-за мягкого климата можно сдавать квартиру весь год.

- Квартиры в популярных кварталах с собственным пляжем или выходом к морю на этапе застройки стоят от $300 тысяч (17,3 миллиона рублей).

Плюсы покупки жилья в Дубае для звезд

- Звезд привлекает, что Москва и Дубай находятся в одном часовом поясе - можно долететь за 5 часов; инфраструктура развита, уровень жизни высокий; отличное отношение к русским.

- Согласно дубайским законам, иностранец может приобрести в полную собственность недвижимое имущество, расположенное на специально отведенных территориях (фригольд-районах). Их перечень установлен Указом Правителя Дубая № 3 от 2006 года. Отсутствие налогов при сделке позволяет не терять средства.

Егор Крид получил долгосрочную визу на 10 лет за крупные инвестиции

Егор Крид получил долгосрочную визу на 10 лет за крупные инвестиции

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Покупка недвижимости стоимостью от 1 миллиона дирхамов (это около 16 миллионов рублей) позволяет получить визу резидента на три года. При этом необходимый уровень ежемесячного дохода: 10 тысяч дирхамов — это около 157 тысяч рублей (не важно в какой стране их зарабатывает собственник жилья). Виза не допускает трудоустройства, но ее обладатель может легально пребывать в Эмиратах, открывать счета в банках. При сохранении условий разрешение неоднократно продлевается.

Другие инвестиции

- Через инвестиции иностранцы также могут оформить долгосрочную визу на 5 или 10 лет - с правом проживания и работы в государстве. 5-летняя виза выдается за вложения в недвижимость, суммой от 5 млн (Dh) – это около 80 миллионов рублей. Быть собственником нужно не менее 3 лет. 10-летнюю визу получает инвестор, вложивший в бизнес от 10 млн Dh (156 миллионов рублей). Для этого можно положить деньги на депозит или зарегистрировать компанию.

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