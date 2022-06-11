Мировой бизнес потерял 59 млрд долларов из-за антироссийских санкций

Эксперты полагают, что потери международного бизнеса на фоне антироссийской санкционной политики продолжат расти Фото: REUTERS

Тысячи компаний по всему миру потеряли в общей сложности 59 млрд долларов из-за антироссийских санкций и сокращения деловых операций в России. К такому драматическому выводу пришли журналисты Wall Street Journal.

Около одной тысячи зарубежных компаний обязались полностью уйти из России или до минимума сократить свою деятельность в стране. При этом на организации в соответствии с американскими и европейскими стандартами отчетности ложится необходимость провести переоценку стоимости своих активов в России. Ряд предприятий несут издержки из-за обесценения активов и их списаний при снижении их стоимости. Такие цифры приводят исследователи Йельского университета, обобщившие всю информацию о поведении международного бизнеса после событий 24 февраля.

Так, списание активов охватывает целый ряд отраслей - от банков, ресторанов, розничных магазинов до судоходных компаний. Например, McDonald's готовится отчитаться о потере 1,2-1,4 млрд долларов после того, как произошла продажа российской сети местному лицензиату. А ExxonMobil после прекращения работы над нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке зафиксировала убытки в размере 3,4 млрд долларов.

В мае британская нефтяная компания BP столкнулась с убытками в размере 25,5 млрд долларов по своим российским активам и списанием акций «Роснефти» на 13,5 млрд долларов. Хотя BP еще не объявляла о том, собирается ли продавать свои российские активы. В апреле французский TotalEnergies списал активы в области газодобычу на сумму более 4 млрд долларов. Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev потеряла более 1 млрд долларов после того, как решила продать свою долю в российском совместном предприятии.

Эксперты полагают, что потери международного бизнеса на фоне антироссийской санкционной политики продолжат расти, поскольку ряд предприятий завершают процесс ухода из страны. Точно так же те компании, которые до сих пор остались в России, будут ждать трудности, поскольку страны Запада готовятся к введению очередных санкционных ограничений.

- Очевидно, что во многих ситуациях мы не можем полностью смягчить или избежать негативных побочных последствий для самих себя или наших союзников и партнеров. Я думаю, что российская санкционная программа — отличный тому пример, - заявил помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус, говоря о двоякости санкций. Он добавил, что в Белом доме изначально понимали, что рестрикции в отношении России повлекут за собой издержки для экономики США. Представители Евросоюза также неохотно подтверждают, что антироссийские санкции приносят Европе больше вреда, чем пользы.

Вместе с тем, в исследовании Йельского университета отмечается, что те предприятия, которые ушли из России, достигли баланса за счет того, что рост курса акций этих компаний превосходит единовременные издержки при списании стоимости их российских активов.

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