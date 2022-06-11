Бритни Спирс рассказала о панической атаке в день свадьбы

9 июня Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал тренер Сэм Асгари Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях в Лос-Анджелесе было громко и звездно. 40-летняя поп-кумир 90-х Бритни Спирс вышла замуж за 28-летнего возлюбленного, фитнес-тренера и модель Сэма Асгари.

Певица утверждала, что мечтала о тихом торжестве в компании только близких друзей и без единого родственника. В итоге так оно почти и вышло. Поздравить новобрачных приехали 60 гостей. Среди них - Мадонна, Дрю Берримор, Селена Гомес и Пэрис Хилтон. Отец и мать певицы, а также ее сестра и двое сыновей на вечеринке не появились.

Торжество проходило в доме певицы. Интерьер особняка был превращен в сказочный замок, украшенный сотнями цветочных композиций и дополнен стеклянной каретой, запряженной лошадьми. Даже импровизированный алтарь, к которому певица шла в счастливом одиночестве, был выполнен из сотен кремовых и розовых роз.

Подвенечное платье для Бритни Спирс специально разработала Донателла Версаче, а звездные стилисты и визажисты София и Шарлотта Тилбери создали «сияющий и привлекательный образ» невесты. За время праздничного вечера Бритни сменила три наряда, всякий раз удивляя гостей.

- Она хотела сказочную свадьбу, она ее получила. Бритни выглядела потрясающе, это была самая счастливая ночь для нее, - поделился с прессой источник в окружении поп-дивы.

С будущим мужем Спирс познакомилась на съемках клипа Slumber Party в 2016 году и обручилась в сентябре прошлого года, тогда певица пошутила, что предложение руки и сердца слишком запоздало.

В день свадьбы не обошлось и без классических неприятностей: истерики невесты и эффектного появления бывшего.

«Я так нервничала все утро, но потом в два часа дня меня по-настоящему осенило … МЫ СОБИРАЕМСЯ ПОЖЕНИТЬСЯ!!! У меня случилась паническая атака, но потом я взяла себя в руки», - поделилась звезда со своими поклонниками в соцсетях.

А во время церемонии в дом певицы пробрался ее бывший муж Джейсон Александр, чтобы сорвать праздник. Для пущего эффекта и внимания он специально вышел в прямой эфир в соцсетях, где заявил, что Бритни его единственная жена. Мужчину задержали, теперь с ним разбирается полиция. Правда, многих терзает вопрос - каким образом секьюрити, охранявшие в тот вечер особняк, наполненный звездным бомондом, проморгали Джейсона Александра, запросто перелезшего через забор в саду.

Это уже третий брак для певицы. Первым супругом стал Джейсон Александр. Но супружеская жизнь была короткой. Их брак в 2004 был аннулирован адвокатами Бритни Спирс через 55 часов после свадьбы в Лас-Вегасе. После этого звезда заявила: «я была глупой и мятежной». Брак со вторым супругом, танцором Кевином Федерлайном, продлились три года и завершились разводом в 2007 году. У пары родилось двое сыновей.