Геннадий Зюганов: Пока идет спецоперация - нельзя повторять ошибки Горбачева

Лидер Компартии России Геннадий Зюганов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- … Саша, привет!
- Геннадий Андреевич, здравствуйте! А просто вот меня заинтересовала ваша инициатива по поводу того, что, пока идет военная спецоперация, не стоит делать каких-то резких телодвижений - в смысле, реформировать органы публичной власти на местах.
- Дело не только в этом.
Публичные власти на местах отвечают за все текущее функционирование.
Взяли и притащили МУПы и ГУПы (речь о реформировании предприятий и организаций на местах. - А.Г.) - это, то, что определяет жизнь людей.
Будь то трамвайное депо, коммунальное хозяйство, аптечные киоски и все остальное. И если сейчас затевать одно, второе, третье, - а пытались же в регионах распродать эти уже и без того реорганизованные много раз компании - то можно парализовать всю нормальную жизнь.
И без того, очень осложненную и санкциями, и отсутствием товаров, и повышением цен, и все тут, что называется, «выскочило».
А стройка сейчас - так вообще, не отремонтировать даже квартиру.
Поэтому, в данной ситуации надо максимально сконцентрировать внимание на поддержке людей, на оказании им помощи, на том, чтобы все реальные средства были направлены на производство и помощь гражданам, на создание рабочих мест.
И - на своевременные выплаты зарплат, особенно тем, вот - трудящимся, нуждающимся.
И - на повышение пенсий, и всего остального.
Мы просили, давайте установим прожиточный минимум 25 тысяч рублей. Нельзя выжить на 10-15 тысяч при нынешних ценах. Начинают одно, второе, третье! Понимаешь, безответственные люди…
- Значит, вот местные органы тоже не надо трогать, да? Сельсоветы там, поссоветы - объединять, укрупнять…
- Дело не в этом. Много чего можно и нужно. Но - не сейчас.
Давайте решим задачи. Они у нас сложные – демилитаризация и денацификация Украиеы. Идет, по сути дела, война с НАТО и американцами. Понимаешь, все должно работать, функционировать как часы.
Но, если вы затеете сейчас перестройку любого органа, тот, кто руководит, скажет - а я уже не работник, те, кто там сотрудники: а где мы будем? Понимаешь, это парализует.
Я помню, как Горбачев затевал одну реорганизацию за другой, парализовал всех. И - советы, и кооперацию, и партийный аппарат, и советские органы. И в результате страну потеряли.
- Понял. Но вы и в Госдуму свой законопроект, чтобы ничего не трогать, уже отправили?
- Дело не в этом, дело в том, что, понимаешь, если вы поставили ключевые задачи, вы обязаны обеспечить управление этими процессами.
Если собираетесь восстанавливать разбитый Мариуполь, помогать другим, должны быть люди, которые будут за это отвечать. Они что - вместо этого будут заниматься внутренней реорганизацией? Так не годится.
- Понял.
- Управление – это то, на чем держится вся текущая жизнь. Мы не разрешили продать аптечные хозяйства в Новосибирске. И мэр города Анатолий Локоть им теперь управляет. У него не было перебоев с обеспечением, в том числе, и редкими лекарствами. Там и метро не отдали этим частникам, которые все скупают, единственное метро рентабельное и самый дешевый билет на проезд.
- Ясно. Все я понял, все записал. У нас «Партийная среда» на Радио «Комсомольская правда» после праздников?
- Давай. Будем стараться, тем более, ты оправдываешь доверие партии и правительства. (смеётся)
- Так точно, товарищ генеральный секретарь! И мы классно работали и работаем. И будем продолжать.
- Ну, да. Молодцом. Но я тебе на программу посылаю хороших людей. Я смотрю, слушаю.
- Просто молодцы. Каждый - на своем участке. Но нам нужно… Товарищ Зюганов давно не был.
- Нет, это само собой. Но я хотел, чтобы ты видел, что есть команда, есть…
- Это мы знаем.
- … толковые первые секретари на местах у нас.
- Да.
- Есть резерв у партии. Давай, договорились.
- Обнимаю. Спасибо вам.
- Давай. Пока.