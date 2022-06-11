Геннадий Зюганов: Пока идет спецоперация - нельзя повторять ошибки Горбачева

Лидер Компартии России Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- … Саша, привет!

- Геннадий Андреевич, здравствуйте! А просто вот меня заинтересовала ваша инициатива по поводу того, что, пока идет военная спецоперация, не стоит делать каких-то резких телодвижений - в смысле, реформировать органы публичной власти на местах.

- Дело не только в этом.

Публичные власти на местах отвечают за все текущее функционирование.

Взяли и притащили МУПы и ГУПы (речь о реформировании предприятий и организаций на местах. - А.Г.) - это, то, что определяет жизнь людей.

Будь то трамвайное депо, коммунальное хозяйство, аптечные киоски и все остальное. И если сейчас затевать одно, второе, третье, - а пытались же в регионах распродать эти уже и без того реорганизованные много раз компании - то можно парализовать всю нормальную жизнь.

И без того, очень осложненную и санкциями, и отсутствием товаров, и повышением цен, и все тут, что называется, «выскочило».

А стройка сейчас - так вообще, не отремонтировать даже квартиру.

Поэтому, в данной ситуации надо максимально сконцентрировать внимание на поддержке людей, на оказании им помощи, на том, чтобы все реальные средства были направлены на производство и помощь гражданам, на создание рабочих мест.

И - на своевременные выплаты зарплат, особенно тем, вот - трудящимся, нуждающимся.

И - на повышение пенсий, и всего остального.

Мы просили, давайте установим прожиточный минимум 25 тысяч рублей. Нельзя выжить на 10-15 тысяч при нынешних ценах. Начинают одно, второе, третье! Понимаешь, безответственные люди…

- Значит, вот местные органы тоже не надо трогать, да? Сельсоветы там, поссоветы - объединять, укрупнять…

- Дело не в этом. Много чего можно и нужно. Но - не сейчас.

Давайте решим задачи. Они у нас сложные – демилитаризация и денацификация Украиеы. Идет, по сути дела, война с НАТО и американцами. Понимаешь, все должно работать, функционировать как часы.

Но, если вы затеете сейчас перестройку любого органа, тот, кто руководит, скажет - а я уже не работник, те, кто там сотрудники: а где мы будем? Понимаешь, это парализует.

Я помню, как Горбачев затевал одну реорганизацию за другой, парализовал всех. И - советы, и кооперацию, и партийный аппарат, и советские органы. И в результате страну потеряли.

- Понял. Но вы и в Госдуму свой законопроект, чтобы ничего не трогать, уже отправили?

- Дело не в этом, дело в том, что, понимаешь, если вы поставили ключевые задачи, вы обязаны обеспечить управление этими процессами.

Если собираетесь восстанавливать разбитый Мариуполь, помогать другим, должны быть люди, которые будут за это отвечать. Они что - вместо этого будут заниматься внутренней реорганизацией? Так не годится.

- Понял.

- Управление – это то, на чем держится вся текущая жизнь. Мы не разрешили продать аптечные хозяйства в Новосибирске. И мэр города Анатолий Локоть им теперь управляет. У него не было перебоев с обеспечением, в том числе, и редкими лекарствами. Там и метро не отдали этим частникам, которые все скупают, единственное метро рентабельное и самый дешевый билет на проезд.

- Ясно. Все я понял, все записал. У нас «Партийная среда» на Радио «Комсомольская правда» после праздников?

- Давай. Будем стараться, тем более, ты оправдываешь доверие партии и правительства. (смеётся)

- Так точно, товарищ генеральный секретарь! И мы классно работали и работаем. И будем продолжать.

- Ну, да. Молодцом. Но я тебе на программу посылаю хороших людей. Я смотрю, слушаю.

- Просто молодцы. Каждый - на своем участке. Но нам нужно… Товарищ Зюганов давно не был.

- Нет, это само собой. Но я хотел, чтобы ты видел, что есть команда, есть…

- Это мы знаем.

- … толковые первые секретари на местах у нас.

- Да.

- Есть резерв у партии. Давай, договорились.

- Обнимаю. Спасибо вам.

- Давай. Пока.