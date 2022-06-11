В США пожаловались на исчезновение тампонов и прокладок

В супермаркетах опустели полки с товарами женской гигиены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вслед за ростом цен на бензин в США возникла еще одна проблема. Нарушение логистических цепочек и взлетевшая инфляция ударили по больному для каждой женщины - прокладкам и тампонам. Многие американки жалуются, что средства гигиены теперь трудно отыскать, пишет CNN.

Ведущие производители и ритейлеры на этой неделе наконец-то признали, что в США наступил дефицит женских гигиенических средств. Хотя многочисленные жалобы на отсутствие прокладок и тампонов гуляли в соцсетях уже несколько месяцев. Во всеуслышанье об этой проблеме, «о которой никто не говорит», заговорили только после публикации статьи в Time.

«Я не могу ничего найти в магазинах уже несколько месяцев, — написала на популярном сайте Reddit пользовательница. - Приходится заказывать тампоны на Amazon, но ценник там зашкаливает».

«Я себя спрашиваю: не сошла ли я с ума? Я обошла множество магазинов и ничего не смогла найти», - признается еще одна пользовательница.

По данным Bloomberg, цены на тампоны выросли почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Однако представители виртуальных маркетплейсов опровергают информацию о завышении цен на женские средства гигиены, отмечая, что «продавцы сами устанавливают конкурентоспособные цены на свои товары».

Дефицит, скорей всего, связан с ограничениями поставок основных материалов - хлопка и пластика. Нарушение логистических цепочек начались еще во время пандемии коронавируса, но после старта российской спецоперации ситуация усугубилась еще больше. Кроме того, способствовала ухудшению положения сильнейшая засуха в Техасе.

Парадоксально, но производители гигиенических средств также оправдываются и говорят, что их конвейерная лента не останавливается ни на минуту и работает 24 часа в сутки без выходных.