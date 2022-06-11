Не прокатит! Убийцам, грабителям и сексуальным маньякам запретили работать в такси

Президент Путин подписал закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью. Фото: REUTERS

Президент Путин подписал закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью. Речь идет не обо всех отбывавших наказание, а только о тех, у кого есть непогашенная и не снятая судимость за такие тяжкие преступления как убийство, умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, похищение, грабежи, разбои и преступления на сексуальной почве. Под запрет попали и те, кто хоть и не был осужден, но попадал под уголовное преследование за эти преступления и с него не были сняты эти обвинения. Таким лицам запрещено не только устраиваться на работу водителями, но и оказывать такие услуги в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

- Слишком много появилось в последнее время сообщений о нападениях таксистов на пассажиров, - рассказала KP.RU депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Особенно это касалось перевозок между населенными пунктами в вечернее и ночное время. На эту проблему обращали внимание и агрегаторы такси, которые, как я знаю, старались не принимать людей с судимостью на работу. Но не было законных оснований для отказа — теперь они появились. Запрет касается как российских граждан, так и иностранцев, мигрантов.

Самая распространенный вид преступления в отношении пассажиров — предложить им спиртное, сок или просто воду, в которые подмешано наркотическое вещество или клофелин. После этого жертва засыпала, а водитель спокойно обчищал карманы и багажники и выкидывал беспомощного человека посреди дороги. Иногда это кончалось смертью потерпевших из-за слишком высокой дозы. Как правило, на преступления идут частники, не подключенные к агрегаторам такси.