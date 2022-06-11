В Калужской области открылся межрегиональный фестиваль «Россия – наш единый дом»

Фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом» по традиции ежегодно проходит летом в Калужской области. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

В Калужской области 11 июня открылся VII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом». По традиции он ежегодно проходит летом в городе воинской славы Малоярославец, где собираются представители калужских национальных диаспор и гости из других регионов страны. В этом году фестиваль приурочен к Дню России. Его организатором ежегодно выступает министерство внутренней политики и массовых коммуникаций области и администрация Малоярославецкого района при поддержке общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

Люди приезжали в Малоярославец целыми семьями. Это большой общий праздник, где можно попробовать национальную еду, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

- Наш край многонациональный. Более семи лет фестиваль помогает объединять народы, проживающие на калужской земле. Такие праздники помогают укреплять знание русской культуры и ценностей, знакомиться с традициями наших диаспор, их историей. И я считаю, это хороший способ для представителей разных народов объединиться и стать ближе друг другу, – подчеркнул губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В этом году для гостей была приготовлена насыщенная программа с культурными, спортивными, фольклорными и гастрономическими активностями. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Фестиваль шесть раз проходил в августе и был посвящен Дню Российского флага. Однако в этом году областные власти совместно с Федеральным агентством по делам национальностей приняли решение приурочить его к 12 июня.

- Фестиваль у нас прижился и стал популярным среди жителей области, потому что каждый год мы предлагаем что-то новое и в то же время соблюдаем традиции, заложенные изначально. Это вызывает большой интерес, – отметил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин

Глава регионального ведомства подчеркнул, что такие мероприятия помогают продемонстрировать богатство культур и традиций народов нашей многонациональной Родины, а также помогают воспитывать чувство уважения к людям разных национальностей. Он поблагодарил жителей Малоярославецкого района за отличную организацию мероприятия.

- Мы живём на одной земле, в одном доме, и мне приятно, что это получается, в том числе, благодаря таким фестивалям. Мы разные, но мы вместе. Мы – единая российская нация! – обратился Олег Калугин к участникам фестиваля.

В этом году для гостей была приготовлена насыщенная программа с культурными, спортивными, фольклорными и гастрономическими активностями. Участников фестиваля ждали выставки народного творчества, дегустация блюд национальных кухонь и спортивные состязания. В списке развлекательных мероприятий также были выступление мастеров фланкировки казачьей шашкой, шоу мыльных пузырей, дегустация мороженого и фаер-шоу. В финале фестиваля перед зрителями выступили рок-группа «Зверобой» и кавер-группа The Balance Cover Band.