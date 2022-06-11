Врач-невролог оценил состояние Джастина Бибера: паралич может остаться с ним навсегда, а слух - пропасть

Поп-исполнитель Джастин Бибер Фото: REUTERS

Суперпопулярный поп-исполнитель Джастин Бибер, клипы которого только на «Youtube» смотрят сотни миллионов, а то и несколько миллиардов раз, может навсегда уйти со сцены. Артист срочно отменил грандиозное мировое турне. Причиной сам певец назвал тяжелое и прогрессирующее заболевание. Как только слухи об этом стали просачиваться в прессу, многие посчитали, что он таким образом подогревает интерес к концертному туру. Но ведь все билеты были раскуплены в течении суток!

Чтобы избежать кривотолков, поп-исполнитель выложил в интернет видео, на котором описывает своё состояние. По его словам, правая часть лица у него парализована: глаз не моргает, ноздря не двигается, полноценно улыбнуться он тоже не может. Звучит очень мрачно. Выглядит – еще хуже. Глядя на запись, сомнений в искренности парня не остаётся – так не сыграешь! В эфире радио «КП» мы обсудили его шансы на выздоровление с врачом-неврологом, руководителем реабилитационного центра «Доверие» Александром Комаровым.

- Доктор, скажите пару слов о самой болезни?

— Это, на самом деле, не болезнь, а синдром – то есть проявление болезни, которая называется аутоиммунное повреждение лицевого нерва вследствие вирусного повреждения. В российской практике называется паралич Белла.

Это герпес, который атаковал лицевой нерв. Иммунная система иногда ошибается и антитела, которые она вырабатывает, начинают повреждать собственный лицевой нерв. Вирус герпеса живет с нами миллионы лет. И чаще всего он не очень опасен. Но в моменты, когда организм имеет вторичный иммунодефицит от переутомления, недосыпания, неумеренного воздействия психоактивных веществ – алкоголя, курения, наркотиков - он активируется. И проявляется либо в виде лихорадки на губах, на носу, либо опоясывающим герпесом, но в нашем случае он ударил именно по иммунной системе – по лицевому нерву.

- Насколько всё серьезно?

- Нужно лечить здесь и сейчас. Срочно. Как только болезнь дала о себе знать. Если упустить время, даже сутки, то паралич может остаться надолго, даже навсегда. Внешность - не спасти.

- Итак, синдром может быстро принять необратимую форму, а как лечить?

- Здесь очень тонкая настройка медицинской составляющей. Доктор должен быть грамотным, потому что снижение иммунитета – это значит у нас есть опасность развития дополнительных суперинфекций, то есть, бактериальных и других вирусных. С другой стороны, если мы не поднимем иммунитет, не будем бороться с вирусом, он может распространиться. И еще больше повредить нервную систему вплоть до энцефалитов и менингитов герпетических.

- Ясно, это сложное лечение. Кстати, у 28-летнего Бибера до этого диагностировали целый букет заболеваний: болезнь Лайма, обнаруженную в уже запущенной стадии, вирус Эпштейна-Барр и хронический мононуклеоз. Вот эта нагрузка инфекционная могла повлиять на его иммунную систему?

- Начнем с того, что Эпштейн-Барр, мононуклеоз и вирус герпеса – это все одно – подвиды вируса герпеса. А болезнь Лайма – это бактериальная инфекция – это боррелиоз. Конечно, сочетание этих инфекций здоровья не добавляет. И решение вопросов хронического боррелиоза и повышение иммунитета позволит ему выбраться из этой ситуации. И самое главное - реабилитация для лица.

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