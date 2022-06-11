Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Фото: фонда Росконгресс

17 июня состоится пленарное заседание Петербургского международного экономического форума-2022, в котором традиционно примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

Модератором заседания станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Главная тема Форума – «Новый мир – новые возможности» отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами.

С полной деловой программой» можно посмотреть на сайте: forumspb.com.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня.