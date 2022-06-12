Военная спецоперация на Украине 12 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июня 2022 года.

В ДНР прогремел мощный взрыв недалеко от Авдеевки, где расположен химический комбинат "Коксохим", передает корреспондент РИА Новости. Гриб стал заметен из Донецка сразу после серии обстрелов.

Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только с рядом условий, пишет Bloomberg.В частности, они будут связаны с верховенством закона и борьбой с коррупцией.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался в поддержку смертного приговора Верховного суда Донецкой Народной Республики трем иностранным наемникам, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. По его словам, "у этих лиц руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание".

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

11 июня:

23:48 С завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители, сообщил посол ЛНР в России.

22:57 Канцлер ФРГ Шольц, президент Франции Макрон и премьер Италии Драги планируют посетить Киев

22:55 BI: Мадрид принес извинения Берлину за попытку поставить немецкие танки на Украину

22:23 Глава Чечни Кадыров назвал ложным сообщение о гибели военных полка «Ахмат» в Северодонецке

22:01 В ДНР гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки, где расположен химкомбинат