«Можете меня поздравить»: Живущая в Лондоне дочь Александра Малинина сделала заявление

Александр Малинин с дочкой Устиньей. Фото: соцсети.

Александр Малинин и его жена Эмма воспитали двоих детей – близнецов Фрола и Устинью. Сейчас 21-летние наследники артиста живут за границей. Устинья учится в Королевской Академии музыки в Лондоне. Девушка с детства хорошо поет, поэтому решила пойти по стопам отца. В Академии она занимается классическим вокалом. На своей странице в соцсети Устинья рассказала о важном в ее жизни событии.

- Ну что, друзья! Можете меня поздравить с окончанием второго курса!, - написала девушка.

Устинья поделилась снимком, сделанным на фоне «альма матер». На фото она позирует в длинном концертном платье - видимо, девушка только-только сдала экзамен по вокалу и решила поделиться своими эмоциями с близкими.

Успешно сдав экзамены, Устинья сфотографировалась на фоне Королевской Академии музыки. Фото: соцсети.

Успешно сдав экзамены, девушка отправилась отдыхать вместе с родителями. Супруга Александра Малинина Эмма публикует фотографии, сделанные в итальянской Тоскане, на любимом всем состоятельными россиянами курорте Форте-деи-Марме. Несколько лет назад звездная семья приобрела виллу недалеко от курортного городка, так что теперь ездит в Италию как на дачу.

Сын Малининых Фрол живет и учится в Мюнхене: он поступил в местный университет кинематографии. Эту страну он выбрал не случайно. Жена Малинина Эмма – владелица медицинского бизнеса, у нее есть клиника в Германии. Именно поэтому звездная пара купила недвижимость еще и в Мюнхене. Кроме того, супруги также владеют особняком в Подмосковье.

Супруга Малинина объясняет выбор заграничного образования детей тем, что в России им бы мешала слава их отца.

- За границей никто не знает Малинина, нет слухов вокруг его имени, - рассказывала Эмма в одном из интервью. - У нас же любая учительница может обсудить сплетню, которую услышала в какой-нибудь передаче, рассказать об этом ученикам. Считаю, что дети до определенного времени должны быть лишены всей этой «грязной оболочки».

Брат-близнец девушки Фрол учится в Мюнхене. Фото: соцсети.

Александр Малинин гордится детьми и говорит, что они далеки от шаблонного образа представителей золотой молодежи.

- Наши дети никогда не жили праздно – уверял Александр Малинин. - Они всегда трудились — с самого раннего детства. У них был режим, они никогда не выходили во двор одни, - рассказывал артист. - Я всегда думал: как они будут выживать в обществе, в этом жестом мире, когда вырастут? И, знаете, что самое интересное? Научив их трудиться, быть все время занятыми, ответственным, я понял одну вещь: они сформировались правильно. Они целеустремленные, ответственные, ценят близких.

В прошлом году певец рассказывал, что за границей его дети устроились на работу. В свободное от учебы время звездные наследники подрабатывают официантами. Работа в ресторане позволяет им зарабатывать деньги на карманные расходы.

- Мои дети на каникулах работают официантами. На Западе вся молодежь, чтобы иметь карманные деньги, каким-то образом подрабатывает. Там им не мешает мое имя, поэтому дети делают свое дело без посторонней помощи и помощи родителей, - рассказывал артист.