Королева рассказала, сколько платит за съемную однушку, в которой ее сын поселился со стриптизершей

Наташа Королева сняла сыну Архипу квартиру. Фото: Иван МАКЕЕВ

До недавнего времени сын Наташи Королевой жил в трехэтажном доме родителей в подмосковном поселке Крекшино. Туда же Архип Глушко привел свою девушку – стриптизершу Мелиссу Волынкину. Влюбленные прожили под крылышком у родителей около года. Недавно они съехали в съемное жилье. Сын певицы поселился в скромной однушке.

- Квартира обычная, хрущевка. Расположена на пятом этаже без лифта. Романтика. Я за то, чтобы дети понимали жизнь, и что она бывает очень разной. Конечно, в моем возрасте все было по-другому в 20 лет, но я уже тогда была звездой… Пора уже давно. Это случилось бы гораздо раньше, если бы не пандемия. Он студент, учится на стационаре, что-то зарабатывает уроками, - рассказала Королева в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

20-летний Архип учится в Высшей школе экономики на факультете японоведения. Молодой человек изучает японский язык, а в свободное время подрабатывает репетитором. Но этих скромных средств явно недостаточно для того, чтобы снимать собственное жилье. Королева не скрывает, что аренду квартиры оплачивает именно она. Она же купила Архипу и его невесте все необходимое для быта.

- Ложки, вилки, сковородки, кастрюли… Все купили, что он хотел. Все завезли, все сделали красиво, - сообщила звезда.

Сын Наташи Королевой Архип обручился с Мелиссой Волынкиной. Фото: соцсети.

Поклонники не сомневаются: раз Архип и его избранница поселились отдельно, значит, у них семья, и скоро Наташа Королёва станет бабушкой. В прошлом году Мелисса объявила о помолвке и даже продемонстрировала в соцсетях колечко, которое ей подарил Архип. Однако по поводу внуков 49-летняя Наташа пока настроена скептически.

- Не факт, молодежь не спешит. Он парень понимающий, понимает, чтобы содержать семью, надо зарабатывать. А чтобы зарабатывать, надо выучиться. Поэтому я не думаю, что как-то у него в планах есть осчастливить нас, - считает Королева.

До встречи со звездным наследником 21-летняя Мелисса Волынкина крутилась на шесте в одном из ночных клубов Москвы.

- Я жадная стриптизерша, очень жадная. Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала трогать грудь, лапать как-то, прижимать, обжимать. Но сейчас я уже ушла в семейную жизнь. От слова совсем, - рассказывала будущая невестка певицы.

Но теперь Мелисса смыла яркий макияж, перестала вызывающе одеваться и сменила род деятельности – сейчас она работает визажистом. Можно сказать, что ради любимого Волынкина выбрала рай в шалаше, ведь в свою бытность стриптизершей она, по ее словам, зарабатывала 800 тысяч рублей в месяц.

До встречи со звездным наследником Мелисса зарабатывала в стриптиз-клубе 800 тысяч рублей в месяц. Фото: соцсети.

Впрочем, называть Мелиссу невесткой Королева пока не спешит.

- Она не невестка, сын — холостой! Они обручены, но не женаты же. Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете и, слава Богу! – заявила как-то артистка.