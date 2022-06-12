Киссинджер призвал Запад учитывать интересы России

Киссинджер заявил, что в ближайшее время грядут серьезные события Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер уверен, что Западу необходимо пересмотреть свое отношение к требованиям России и при обсуждении путей разрешения украинского конфликта учитывать интересы Москвы.

Если этого не сделать, считает Киссинджер, то противопоставить китайскому влиянию на Россию Европе будет нечего, сообщает SundayTimes.

– По ее завершении нужно будет найти место для Украины и место для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе, – заявил политик, рассуждая о специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее 99-летний Генри Киссинджер, занимавший должность главы Госдепартамента США с 1973 по 1977 годы при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, высказался о необходимости для Украины идти на будущих мирных переговорах на территориальные уступки России.

В ответ на это официальные лица киевского режима, в частности Алексей Арестович, разразились гневными нецензурными тирадами. Что, впрочем, никак не отразилось на мнении политика со стажем большим, чем возраст первых лиц Украины.

Комментируя проблемы НАТО, Киссинджер заявил, что в ближайшее время грядут серьезные события в Азии и на Ближнем Востоке и основной задачей альянса должно стать сохранение баланса интересов Европы и Америки.