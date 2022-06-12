В Северной Корее впервые на должность министра назначили женщину

Чхве Сон Хуэй – дочь известного политического и государственного деятеля Северной Кореи Чхве Ён Рима Фото: EAST NEWS

В Северной Корее на должность главы Министерства иностранных дел назначена Чхве Сон Хуэй – она стала первой женщиной-министром в истории КНДР, сообщает CNN со ссылкой на местные СМИ.

Чхве Сон Хуэй – дочь известного политического и государственного деятеля Северной Кореи Чхве Ён Рима, который в 2010-2013 годах занимал должность председателя Совета министров страны, а также являлся членом Президиума Политбюро правящей Трудовой партии Кореи (ТПК).

Упоминания в СМИ о самой Чхве Сон Хуэй появились в конце 90-х годов прошлого века: тогда она участвовала в четырехсторонних ядерных переговорах, правда, всего лишь в качестве переводчика. В 2018 году товарищ Чхве находилась в числе лиц, сопровождавших северокорейского лидера Ким Чен Ына на саммите в Сингапуре, а спустя год на такой же встрече в Ханое.

Назначение 58-летней Чхве Сон Хуэй на должность главы внешнеполитического ведомства КНДР пришлось на период напряженности – только с начала этого года страна произвела более 15 запусков ракет, включая баллистические. Также известно, что Северная Корея готовится к очередному (седьмому по счету) ядерному испытанию, которые на производились последние пять лет.

Несмотря на то, что официально на должности министра женщина в КНДР появилась впервые, это вовсе не означает, что прекрасный пол не принимает участия в управлении страной. Достаточно вспомнить младшую сестру Ким Чен Ына, 34-летнюю Ким Ё Чжон, которая занимает должность замдиректора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета ТПК, известна своими резкими высказываниями в адрес Южной Кореи и, по мнению многих, вполне способна в будущем сменить своего брата на посту Высшего руководителя КНДР.