После Владимира Машкова роль в голливудском фильме «Миссия невыполнима» получил другой русский актер — звезда «Глухаря» и «Папиных дочек»

Иван Ивашкин успешно прошел кастинг и сыграл в одной из самых известных голливудских франшиз

32-летний российский актер Иван Ивашкин успешно прошел кастинг и сыграл в одной из самых известных голливудских франшиз — седьмой части боевика «Миссия невыполнима».

Том Круз

До него в цикле фильмов про агента IMF Итана Ханта (Том Круз) из наших артистов снимался только Владимир Машков. Само собой, он играл отрицательного персонажа — в части «Протокол Фантом» он сыграл офицера ФСБ, который пытается задержать главного героя.

Владимир Машков само собой играл отрицательного персонажа Фото: кадр из фильма

Радостную и неожиданную в свете последних событий вокруг русской культуры новость сообщила телеведущая Светлана Бондарчук.

— Пока не было подробностей, какую именно роль получил Иван! — заинтриговала бывшая жена Федора Бондарчука в телеграме. — Но я всегда очень радуюсь, когда наших ребят утверждают на западных кинопроектах.

Едва ли у нашей публики будет возможность легально посмотреть эту картину, но это вовсе не повод порадоваться очередной победе российской киношколы.

Иван Ивашкин Фото: кадр из фильма

Кстати, это будет не первый зарубежный проект, в котором участвует Иван. До этого он снимался в британском сериале «Кровные» (Hulu).

Как уже ранее сообщалось, отснятая в 2021 году седьмая и восьмая части (под названием «Смертельная расплата») фильма «Миссия невыполнима» станут финальными. После этого проект закроют. Премьера заключительных частей проекта намечена на июль 2023 года и июнь 2024 года соответственно.

Иван Ивашкин родился 15 января 1990 года. В 2012 году окончил РАТИ-ГИТИС (курс Леонида Хейфеца). С 2014 года актер служит в театре имени Моссовета. Зритель помнит артиста по сериалу «Папины дочки», «Солдаты», «Глухарь», скетчкому «Даешь молодежь!», а также картинам «Петровы в гриппе» и «После Чернобыля».