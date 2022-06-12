Средневековые болезни возвращаются: В Греции женщина заболела проказой

Проказа «косила» жителей средневековой Европы Фото: EAST NEWS

Как сообщает Минздрав Греции, в стране зафиксирован один случай заболевания лепрой или проказой. 65-летняя пациентка чувствует себя хорошо. За ее контактами ведется наблюдения, чтобы вовремя заметить наличие симптомов.

Национальная организация общественного здравоохранения EODY сообщает, что случаи заболевания проказой в Греции фиксировались и раньше, хотя болезнь считается побежденной (последний лепрозорий в Греции закрыт в 1955 году). Все недавно заболевшие пациенты благополучно вылечились и выздоровели.

Во всем мире болезнь также считается побежденной. Но тем не менее, ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируются около 200 тыс. новых случаев заболевания лепрой, в основном в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки.

А побежденной болезнь считается из-за своей редкости: по расчетам, с начала 2000-х врачи обнаруживают менее одного заболевшего на 10 тысяч человек. Тем более, что болезнь легко лечится современными препаратами. Главное - вовремя заметить наличие симптомов.

Симптомы могут долгое время не проявляться после начала заболевания. Вызывают проказу микобактерии, которые, кстати, могут переносить (кроме людей) только броненосцы.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. И воздействует на периферическую нервную систему и слизистые органов дыхания и глаз. Инкубационный период может длиться от года, в среднем до 5-7 лет. Но встречаются и 20-летние перерывы до появления первых симптомов. Болезнь может проявиться даже спустя 30 лет после заражения.

Заболевший лепрой теряет чувствительность в тех областях, где болезнь затронула нервы, на коже появляются пятна, темные в центре и слегка приподнятые над уровнем кожи. Сыпь при лепре не чешется. У больного могут выпадать волосы и ресницы.

После начала лечения болезнь становится практически не заразной, и больные могут продолжать жить обычной жизнью. Лечат проказу противобактериальными средствами.

КСТАТИ

В СССР больные были реально прокаженными

До 1950-х годов в СССР существовало несколько десятков лепрозориев. И тогда больных не лечили, а запирали там пожизненно. По сути, это была вечная ссылка.

Ежегодно фиксировалось по несколько сотен заболевших. Но после 1970-х количество новых случаев стало неуклонно снижаться.

В России по-прежнему существует Научно-исследовательский институт по изучению лепры. Потому что эта болезнь никуда не делась.

На начало 2020 года в Российской Федерации состояло на учете 202 больных лепрой, более 60% из которых жители Астраханской области. За последние пять лет новые случаи активной лепры выявлены в Астраханской области (6 случаев), по одному случаю в Московской области и Ставропольском крае. В 2019 году в РФ выявлен 1 больной лепрой – житель республики Калмыкия.