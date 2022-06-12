В России выявили новый штамм «омикрона» ВА.4. Что о нем известно

Забор биоматериала был сделан еще в конце мая. Не исключено, что сейчас заболевших новым штаммом большею Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4, - передает слова Камиля Хафизова РИА «Новости». - Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора».

Это значит, что у кого-то из заболевших выявлен новый штамм. Забор биоматериала был сделан еще в конце мая. Не исключено, что сейчас заболевших новым штаммом большею

Тем не менее, 95% выявленных лабораторных случаев ковида по-прежнему относятся к первому варианту «омикрона» ВА.2, который начал циркулировать в России еще в конце января.

Сейчас, по словам специалиста, сформирована хорошая иммунная прослойка благодаря вакцинации и высокой доле переболевших. И все же новые варианты штамма «омикрон» еще боле заразны, чем предыдущие, хоть и переносятся относительно легко.

Ранее Хафизов заявлял, что новый штамм поражает и тех, кто привит, и тех, кто уже переболел.