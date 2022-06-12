Минобороны России показало «огневую карусель» «Аллигаторов» в Донбассе

Опорные пунктов ВСУ и бронетехника были уничтожена авиационными ударами с дистанции более 5 километров

Минобороны России продемонстрировало «огневую карусель» авиационных экипажей ВКС России на Ка-52 «Аллигатор». Боевые вертолеты отстреливая тепловые ловушки и совершая противоракетные маневры, применили тактику «огневой карусели».

Они наносят непрерывно огневое воздействие ракетным вооружением по боевым машинам противника. С земли, с передовых позиций разведчики уточняют координаты до целей.

«Работаем, ближе только не подходи, попал», - звучит в эфире.

«Попадание подтверждаю, молодцы, отход», - сообщает корректировщик с передовой.

«Все отходим», - дает команду командир звена.

«Спасибо большое ребята, с Богом», - доносится с позиций.

Опорные пунктов ВСУ и бронетехника были уничтожена авиационными ударами с дистанции более 5 километров. Но разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России могут точно поражать цели с более дальних дистанциях в любое время года и днем, и ночью.

В темное время суток тепловизор боевой винтокрылой машины позволяет увидеть, например, неостывший двигатель танка врага на расстоянии до 10 километров, и со 100 процентной вероятностью уничтожить обнаруженную цель.

Наша армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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