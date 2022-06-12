Джон Малкович: «Сыграл ли бы я Путина или Сталина? Почему нет?»

Джон Малкович

Несмотря на массу очевидных примеров, остались еще наивные люди, считающие, что в Голливуде русских воспринимают не как абсолютное зло. Мол, ну берут же наших актеров на роли — какая еще предвзятость! Только вот если внимательно присмотреться, то можно заметить: безусловно талантливые драматические актеры из России вынуждены играть на западе или отморозков и бандитов («МакМафия»), или подонков («Родина»), или в буквальном смысле людоедов («Игра престолов»). Эту субъективную позицию по отношению к нашим артистам в интервью блогеру Михаилу Зыгарю подтверждает и Джон Малкович, игравший и русского олигарха («Миллиарды»), и вора в законе деда Кузю («Сибирское воспитание»).

ПРО СПЕКТАКЛЬ У РУССКОГО РЕЖИССЕРА

«Мы начали готовить спектакль больше года назад (Малкович играет с Ингеборгой Дапкунайте в спектакле «В одиночестве хлопковых полей» ижевского режиссера Тимофея Кулябина). Пьеса Бернара-Мари Кольтеса изначально, конечно, была написана на французском. И, мне кажется, в мае предыдущего года мы начали репетиции. Большая часть коллег, ставивших спектакль, — русские. И события [24 февраля] никак не повлияли на мое отношение к ним и этой работе. Для меня это не было препятствием, мы договорились, что точно продолжим работу над постановкой»

ПРО РОЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ

«Я играл не так много реально существовавших исторических персонажей. Сыграл ли бы я Путина? Я не знаю. Наверно, не очень сильно думаю о том, что хочу сыграть определенную личность. Скорее, обращаю внимание на то, как это написано. Вот, например, мне предлагали роль в фильме «Смерть Сталина» Армандо Ианнучи, где Стив Бушеми сыграл Хрущева. В одном спектакле мне даже предлагали сыграть самого Сталина — это было несколько лет назад, автор пьесы был американцем. Я тогда не взялся за роль, но то, что это был Сталин, не помешало бы мне это сделать. Не мое дело заявлять, что я играю или героев, или злодеев. Все зависит от того, насколько хороший сценарий. Так что сыграл бы я Сталина или Путина? Почему нет»

ПРО СТЕРЕОТИПНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ОБРАЗОВ РУССКИХ В ГОЛЛИВУДЕ

«Русских часто показывают гангстерами? Это так. Но я не очень хороший прогнозист. И не могу сказать, изменится ли [такое] отношение к русским или русской культуре в ближайшее время. Я просто думаю, что русская культура состоит из множества [других] компонентов. Большинство из них к политике не имеет никакого отношения. Бо'льшая часть искусства существует вопреки или параллельно с политикой. История — это сумма всего, что нам не рассказывают, как говорил герой одного из спектаклей, в котором я играл. Это одна из причин, по которым я не погружаюсь в политику»