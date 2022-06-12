"Ельцин говорил - вот стряхнёт Россия с себя страны-дармоеды и заживет! А мы и сегодня отстаиваем свою независимость"

Журналист Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

Экс-главред «Огонька», 10 лет проживший в США, Виталий Коротич побеседовал с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

- …Виталий Алексеевич, вас с праздником, с Днем России!

- Спасибо.

Понимаете, в чем дело? Праздник – День России, хорош тем, что он должен быть каждодневным.

Дело в том, что борьба за собственное достоинство народа, государства, пожалуй, важнее всего, даже важнее иногда бывает, чем борьба за цены на продукты или - за спортивные успехи.

Собственное достоинство государства - сборное, интересное понятие.

И надо всегда помнить о том, что, когда идет со стороны какого-нибудь государства скулеж и требование, чтобы весь мир его понял и поддержал, вместо того, чтобы действовать самим.

Что же касается России… Ее всегда отличало умение отстаивать свое достоинство, не скуля. И не спрашивая ни у кого жалостливо: скажите, пожалуйста, вы с нами или против нас? А - оставаться Россией, самой собой, постоянно защищая это право. Мне кажется, это очень важно.

Сейчас, когда Россия проводит спецоперацию на Украине, я совершенно четко могу сказать, что борьба за собственное достоинство касается многих народов Европы.

И, когда одни из них выполняют указания из-за океана, а другие борются за свое право быть самостоятельными, независимыми и вспоминают о том, что 350 лет назад у них был правитель, который занимался точно тем же, - это, в общем-то, какая-то уже история, подлежащая осмысливанию. И - следованию в ее русле…

- Это вы о Петре I.

- Я сейчас говорю этим экспромтом, говорю вот так сразу - подряд…

- И очень хорошо.

- Мне хотелось бы, чтобы мы с вами выжили достойно, чтобы никто не мог пачкать нас, не боясь наказания за это.

- Не знаю, были ли вы на том съезде народных депутатов РСФСР - 12 июня 1990-го, где принималась Декларация о государственном суверенитете, почему, собственно, и праздник сегодня – День России. У меня такое ощущение, что да, неоднозначно к этому отнеслись. То ли Ельцин хотел сохранить Россию, то ли он хотел просто стать президентом. Аплодировали стоя. Ну, и я тоже встал как журналист, не мог это не сделать. А, скажите, вот тогда мы больше получили? Или - больше потеряли - от нашего суверенитета?

- Вы знаете, когда провозглашалась независимость России, мне кажется, что больше половины тех, кто слышал это провозглашение, понимали все по-разному.

Даже тот же самый Борис Николаевич Ельцин сказал мне, ну, вот хорошо, сейчас мы объединим Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан, стряхнем всех дармоедов и, знаешь, какая у нас будет жизнь, какое у нас будет государство! Он мне сам это сказал в перерыве заседания Верховного Совета СССР.

У всех это все было по-разному. И понятие России - у кого-то оно было имперским, у кого-то - национальным, у кого-то - обкомовским, оно было еще каким-то.

Но, все-таки, есть какие-то священные критерии – это история, это язык, это… Понимаете, в моем представлении понятие независимости - цитатно, если можно так выразиться.

И ещё думаю о том, что человек, который опоганивает Пушкина и сбрасывает его памятники, в общем, надругается над Россией.

И когда требуют запретить русский язык, я думаю о том, что это тоже надругательство. И здесь дело не только в территории, измеряемой квадратными километрами. Здесь дело в территории духовности, в территории собственного достоинства, потому что, если мы потеряем уважение к себе, то кто же нас будет уважать, нас просто уважать будет не за что.

Вот и все.

Сегодня, я думаю, большинство из держав потеряли свою независимость, а истинно независимых держав очень мало, в принципе, вообще нет. Все как-то связаны друг с другом. Но когда у одной державы забирают независимость и требуют ее действовать в пользу другой, это очень страшно.

Россия сейчас действует в пользу самой себя. И многие все больше ее понимают и уважают именно за это.

Я смотрю, как сейчас пытаются унизить Сербию, иногда - Венгрию, пытаются унижать других, кто хоть как-то, хоть каким-то образом хочет поддержать Россию.

И, может быть, даже хорошо, что Россия выстаивает сейчас. В общем-то, с опорой на самих себя. И отвечать ей за это самой, и праздновать ей это самой. И сегодня - не только День достоинства России, это, в общем-то, праздник нашей гордости.

- Я вот из ваших слов понял, что сегодня, 12 июня 2022-го, Россия борется за свою независимость как…

- … как никогда.

И, вы знаете, процесс этот продолжается столетиями. Китай борется за свою независимость. Россия борется за свою независимость.

В общем, за свою независимость борются и Соединенные Штаты Америки. Но очень важно при этом не лишать ее других.

Россия в этом плане ведёт себя очень достойно.

- Спасибо огромное! С праздником!

- Я вас обнимаю. Спасибо!

- Рад был вас слышать.