СБУ похитили жителя Донецкой области и пытали в подвалах до полусмерти. "За что? За посты в соцсетях на день Победы. За поддержку русского мира"

Мужчина сейчас находится в пограничном состоянии, это называется апаллический синдром - когда человек ни жив, ни мертв

У сотрудницы нашего Издательского дома – одновременно и радость, и горе. Причем, горя, как это часто бывает в наши дни – несоизмеримо больше. 12 марта пропал ее брат, живший на Донбассе, на той части, которая находилась и посейчас находится под контролем киевской власти. Его прямо из дома забрали люди в военной форме, представившиеся СБУ. Никаких сведений о нем родные добиться ни у кого не могли. В полиции на все запросы отвечали, что в дела СБУ не вмешиваются.

Спустя пару недель случилась радость – брата случайно нашли в соцсети по фото с подписью, что неизвестный мужчина находится в реанимации одной из больниц в бессознательном состоянии. Вслед за радостью практически сразу пришло горе.

- Мы смогли выяснили, что его нашли в каком-то заброшенном темном переулке, - рассказывает та самая сотрудница Лена про своего брата. – По характеру травм стало понятно, что его пытали и убивали. Тяжелейшие черепно-мозговые травмы, переломано 10 ребер, под руками черные кровавые ссадины...видимо, подвешивали. Скорее всего, эти уроды в какой-то момент решили, что он уже мертв и просто выкинули его.

- За что СБУ схватили его и отправили в пыточную "на подвал"? – риторически спрашивает Елена и сама же отвечает. – Ни за что и за все вместе. Мой брат - простой мирный житель, обычный работяга, водитель маршрутки. За то, что не поддерживал майдан. За посты в соцсетях на день Победы. За поддержку "Русского мира"… Этим уродам особый повод не нужен. Они просто таким образом перед наступлением российской армии зачищают города от нелояльных местных жителей. Таких, как он, в городе много пропадает. Людей находят мертвыми в лесопосадках, люди пропадают бесследно, и их просто не могут найти.

- Две операции на мозге, крайняя степень истощения, гемоглобин 30. Врачи сказали, что еще бы пару недель так и спасать было бы уже некого. Мама каждый день боялась, что за ними снова придут. От нее тоже осталась половина, она постарела лет на 20, - Лена каждый раз переживает это все заново. - Они были в аду.

Эвакуация из Украины брата растянулась на 2 месяца и превратилась в настоящую спецоперацию. Сначала, и не с первой попытки, его удалось переправить в Польшу, в частный хоспис, единственный, кто согласился приютить его на пару дней, хотя все польские клиники отказали ему в приеме. 10 дней назад его удалось переправить на реанимобиле в Польшу, а еще через 3 дня на белорусско-польской границе его встретили уже врачи Белоруссии.

Сейчас брат Лены в реанимации. Она бесконечно благодарна белорусским врачам, лично министру здравоохранения республики, давшему направление в одну из лучших клиник. Но все очень серьезно.

- Брат сейчас находится в пограничном состоянии, это называется апаллический синдром - когда человек ни жив, ни мертв. Но позитивные признаки все же есть - он стал иногда приходить в сознание, реагировать на окружающее, на боль, на звуки, иногда он явно узнает маму, отвечает морганием на вопросы. Ему нужно провести обследование, нужна полноценная нейрореабилитация, - Лена достаточно осторожна в своих прогнозах, как и лечащие врачи. - Как только его стабилизируют хоть немного, чтобы он мог перенести дорогу, начнем следующий этап транспортировки – теперь уже сюда, к нам в Россию.

Но еще одним главным вопросом стал сейчас финансовый. В Белоруссии брат – иностранец, а значит лечение платное. В России так же, пока у него нет ни статуса беженца, ни временного убежища, ни полиса ОМС, он по закону считается иностранцем. А это означает, что для него и пребывание в реанимации и лечение осуществляется на платной основе. Каждый день только пребывания в реанимации стоит 10 тысяч рублей, а вместе с лечением суммы пляшут в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей в день.

- Понятно, что сами мы с этим не справимся. Поэтому буду благодарна за любую помощь - хоть советом, хоть контактом, кто может помочь, - Лена не опускает руки.

Сотрудники Издательского дома "Комсомольская правда", безусловно, постараются помочь Елене, чем смогут. Но к нам можете присоединиться и вы, наши верные и преданные читатели. Ведь вместе мы – сила.

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P.S. Мы не называем фамилии, чтобы не навредить родным Лены и ее брата, которые остаются в том самом городе Донбасса, пока еще находящимся на неосвобожденной территории Украины.