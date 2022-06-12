Иначе раскол: В США призвали страны НАТО сдать на хранение американцам свой политический суверенитет

Альянс из 30 стран слишком громоздок Фото: REUTERS

Известный американский эксперт - научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас, опубликовал в свежем номере журнала Foreign Policy статью, в которой бьет тревогу по поводу того, что российская спецоперация на Украине внесла опасный раскол в и так не слишком сплоченные ряды главного западного блока.

Автор напоминает, что некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон поставил диагноз “смерть мозга НАТО”. Сейчас члены альянса вроде бы обрели новое единство целей, "поставляя Украине оружие, переосмысливая угрозу со стороны России, увеличивая оборонные бюджеты и укрепляя безопасность восточной границы НАТО". Однако, если приглядеться внимательнее, картина окажется гораздо менее радужной, сетут Лукас.

- Начнем с того, что альянс из 30 человек громоздок, - говорится в статье. - В военном плане значение имеет лишь горстка членов, прежде всего Соединенные Штаты, но в политическом плане даже маленькие Люксембург и Исландия имеют право голоса. Хуже того, политические разногласия огромны. Турция при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане - полуавторитарное государство, которое заигрывает с Россией и возмущается тем, что оно считает вмешательством Европы в права человека. Венгрия при премьер-министре Викторе Орбане подрывает попытки США и Европы оказать давление на Россию и Китай. Позерство Макрона и проволочки канцлера Германии Олафа Шольца подрывают процесс принятия решений и ставят под большой вопрос авторитет и сплоченность альянса. Слабости двух лидеров уже обогатили язык: "шольцен" - это немецкий неологизм, означающий “колебание”, в то время как "макроник" на польском языке (и его эквивалент на украинском) можно примерно перевести как “бессмысленная демонстрация, ничего не делая”.

Автор высмеивает принятый в НАТО "мушкетерский" принцип "Один за всех и все за одного".

- Это звучит прекрасно, но никто в Кремле не дрогнет при мысли о недовольстве испанцев, голландцев или канадцев. Готовы ли они положить на общий алтарь свой суверенитет, чтобы упростить процесс принятия решений? Безусловно, самой важной страной в альянсе являются Соединенные Штаты, - напоминает прописную истину Лукас. - Однако результатом этого является колоссальная зависимость от США, начиная от боеприпасов и запасных частей и заканчивая военными транспортными средствами, которые быстро и эффективно перемещают войска на большие расстояния. Только вооруженные силы США могут действовать с размахом и скоростью, необходимыми для защиты от такой страны, как Россия.

И наоборот, страны, которые больше всего нуждаются в защите - Эстония, Латвия и Литва - в наименьшей степени способны сами нести это бремя. Им нужно современное оружие, особенно для противовоздушной и противоракетной обороны, которое они сами не могут себе позволить, - полагает эксперт.

При всем критическом настрое автора эту публикацию в Foreign Policy вряд ли можно считать попыткой переосмыслить опасную стратегию НАТО в нынешнем веке, согласно которой блок катком придвигался к границам России. "Алармизм" эксперта традиционно направлен на исправление мнимых слабостей непомерно разбухшего альянса, якобы неспособного защититься от "агрессивных намерений Москвы". Отсюда и традиционные призывы к большей решимости и к накачке оружием поляков, прибалтов и прочих участников НАТО, из которых Вашингтон сооружает "санитарный кордон" против нашей страны. Новым моментом стал лишь призыв к младшим членам блока сдать на хранение американцам свой политический суверенитет. Мол, шапка должна быть по Сеньке. И вот к этому европейцам придется привыкать.