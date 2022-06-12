Саакашвили снова готов реформировать Грузию

Михаил Саакашвили сейчас находится под судом в Тбилиси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Длительное воздержание организма от приема наркотиков прочищает мозги. Об свидетельствует пример Михаила Саакашвили, который сейчас находится под судом в Тбилиси. В заключении он разработал целый план реформирования Грузии, который вряд ли понравится его сторонникам без дополнительных пояснений.

В новой концепции Саакашвили Грузия должна стать федерацией. Тем самым экс-президент, пробравшийся в страну в молочном или овощном фургоне (данные разнятся), отказывается от прежней идеи построения моноэтнического грузинского государства, когда грузины были обязаны доминировать во всех сферах жизни общества. Причем, его идеи о создании федерации касаются только Абхазии. Южную Осетию Михаил Николозович принимать в расчет не хочет. Дескать, мало этих осетин в Цхинвале, нечего на них смотреть.

- В ближайшее время, после победы Украины, мы не только вступим в Евросоюз, но и сможем договориться с людьми, проживающими сегодня на оккупированной Россией территории. С уходом российской оккупационной армии Цхинвальский вопрос решится сам собой – кто-то решит уйти, а кто останется - с ними делить нам нечего, - считает политический уголовник. - Ситуация с Абхазией сложнее. Там проживает гораздо больше людей, чем в Самачабло (грузинское название Южной Осетии – прим. авт.), и степень отчуждения тоже выше.

И что предлагает Саакашвили в этом случае?

- Мы должны предложить им (абхазам – прим. авт.) создать общее грузино-абхазское государство, грузино-абхазскую федерацию с административным центром в Кутаиси. В этом государстве будет действовать двойное гражданство - гражданин Абхазии автоматически будет гражданином Грузии, а остальные граждане Грузии не будут автоматически гражданами Абхазии, - считает криминальный политик.

К Кутаиси у Саакашвили почему-то особо нежное отношение. В 2012-м он инициировал переезд однопалатного грузинского парламента в этот город из Тбилиси, и назад в столицу страны парламент вернулся лишь в 2019-м. Мало того, что Саакашвили опять предлагает наделить Кутаиси особым статусом, он еще и анонсирует парламентскую реформу – создание верхней палаты, в которой оба субъекта федерации будут иметь равное представительство.

- Таким образом будет снято опасение абхазов по поводу ассимиляции. Оба языка, грузинский и абхазский, будут официальными государственными языками. В Кутаиси парламент будет двухпалатным, и оба субъекта федерации будут иметь равное представительство в верхней палате. Президент Абхазии будет являться вице-президентом Грузии, - словно надиктовывает Саакашвили правила будущего государственного устройства. - Должен быть установлен переходный период (3-5 лет), в течение которого будет проведено интегрирование вооруженных сил, таможни и пограничной службы. Естественно, внутри федерации должна быть полная свобода передвижения и общий режим безопасности.

А дальше фантазия экс-губернатора Одесской области Украины безудержно разыгрывается, и Михаил Николозович начинает рисовать перспективы новых Нью-Васюков на грузинской земле: " Вместе с Абхазией вся Грузинская Федерация сможет за 6-7 лет увеличить количество туристов до 20 миллионов. Начнется бум портовой инфраструктуры, будет много других плюсов".

По уверениям Саакашвили, через 3-4 года после объединения с Абхазией ВНП Грузии увеличится в 2-3 раза.

Двухпалатный парламент, федерация с абхазами, абхазский язык второй государственный – это настоящий государственный переворот. Правда, фактически нереальный. Достаточно уже пункта о том, что "Россия уйдет из Цхинвала после победы Украины". но есть и другие мелочи. Например, согласны ли сами грузины на такой вариант государственного переустройства. Саакашвили по какой-то причине не интересуется этим вопросом. как и тем, как отнесутся к нему абхазы. Я уже не говорю про осетин.

Наверное, отказ от наркотиков действительно очищает организм и прочищает разум, но вот совесть не пробуждает ни в какой мере. Будь она у самого Саакашвили, он сначала бы покаялся и попросил извинений у всех, а не варианты государственной реформы строил.

Впрочем, сидеть ему еще долго, и какие-нибудь реформы имени него вполне могут быть востребованы в Грузии. Например, по реформированию местной системы наказаний. Хотя бы в части перевоспитания и возрождения морального облика осужденного.

А пока – не в Цхинвал ты вступишь, Миша, а в … Ну, вы поняли.

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