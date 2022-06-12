Украине предложили "подарить" ядерные боеголовки. Вот почему это невозможно

Депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ядерное оружие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава МИД Польша, а ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский призвал страны Запада передать Украине ядерное оружие. Сославшись, как это еще недавно было модно на самой Украине (но уже вышло из политической моды даже там) на то, что Россия не выполнила условия "Будапештского меморандума".

- Так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы, как Запад, имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость, - объяснил свою мотивацию это европарламентарий.

"Мы, как Запад", - это практически "мы пахали". Ядерное оружие имеется из стран Запада у Франции, Великобритании и США. У первых двух количество таких зарядов можно считать ничтожным на фоне арсеналов США, России и Китая. Ни к одному из этих государств Запада, к их счастью, Сикорский никакого отношения не имеет. Что касается Польши, то здесь, как никогда верна пословица про "бодливую корову" и совершенно закономерное отсутствие у нее рогов.

Удивительно, что люди, занимавшие и продолжающие занимать такие посты, не понимают, что ядерное оружие – это вам не лобио кушать, и не на кнопку запуска даже С-300 нажимать. Без системы управления ракета с ядерной боеголовкой по разрушительной силе можно сравнить с кувалдой. Причем, кувалду ракетой уничтожить невозможно, а вот ракету кувалдой – очень даже вполне. При этом, такая система управления – это один из самых важных государственных секретов любой ядерной державы. Не знать таких элементарных вещей даже бывший министр иностранных дел даже Польши не может. Тем более, что про средства доставки Сикорский ничего так и не сказал. И единственное, что тогда останется Киеву – взорвать эти боеголовки, например, на Майдане. И до Банковой недалеко.

То есть Сикорский просто насквозь лживый истеричный брехун, для которого важен просто эффект лопнувшего пузыря, наполненного водой. Или не водой, а чем-нибудь еще, гораздо менее аппетитным.

- Серьезно относится к заявлениям представителей польской элиты просто нельзя. Они не вполне адекватны. Здесь какое-то наслоение произошло, национальная неадекватность, вот эта вот цыганщина – все своровать и убежать. Накладывается на какие-то амбиции. И получается бог весть что. Ведь Польша живет за счет крупных стран европейских, получая от них фантастические дотации – 30-40 миллиардов долларов. Польша хочет от них получить новейшее оружие, опять же, бесплатно, - объяснил на Радио "КП" профессор МГИМО, директор центра военно-политических исследований Алексей Иванович Подберезкин. - Такие бредовые идеи бегают по телу у некоторых политиков как тараканы. Но серьезно к ним относиться нельзя. Люди понимают на той стороне, даже американцы, которые воюют на чужой территории, они понимают, что использование ядерного оружия – это переход не просто через красную линию, это переход через ядерный порог. Это уже дает основание России использовать ядерное оружие непосредственно против территории США, а этого, конечно, они больше всего боятся.

А если все же?

Никаких "все же" тут не существует, уверен Подберезкин.

- Представьте, из 16 ракет, которые у меня есть в Великобритании, я подарил одну-две или все 16. А система управления? Тоже подарю? И контроль над всем этим. Поэтому нет, это настолько даже не политически, а технически не реально, что говорить об этом может только сумасшедший, - стопроцентно уверен профессор.

Еще более жестко в адрес экс-дипломата высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьёзные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис). Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы, - написал Володин в своем Телеграм-канале и диагностировал. – Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром.

Более того, по мнению Володина, именно из-за таких европарламентариев "необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать её, обеспечив безъядерный статус страны".

Понятно, что Сикорскому сейчас очень обидно. Польша раскрыла свои арсенала и вычистила их буквально, как под веник, передав Украине 230 танков Т-72, которые производились по лицензии СССР. И все это в расчете, что взамен Берлин снабдит Варшаву своими современными танками "Леопард". И тут – такой облом: Германия заявила, что обещанных танков у них нет совсем. Даже, как говорят на Украине, "для себе", то есть для Бундесвера не хватает. И придется подождать. И сидит теперь Польша, щедрая душа с голым задом" совсем без танков и ругается. Но клянет почему-то не свое бездарное правительство, а немцев.

В таких условиях можно молить о спасении ядерными боеголовками не только для Украины, но и "для себе". Или выброситься с верхнего этажа многоэтажки в Варшаве с криками: "Русские идут!" Что более вероятно в данном случае. Хотя, признаемся, и не оригинально. Прецеденты уже были. Кто не верит, спросите у министра обороны США про одного из своего предшественников.