Академик РАН Виталий Зверев рассказал, у кого есть защита перед новой мутацией «омикрона»

Не стоит сбрасывать со счетов вакцинацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась информация, что на территории России зарегистрирован новая мутация «омикрона» - ВА.4. О том, что он мало чем отличается от основного штамма «омикрон» ВА.2, разве что более заразен, рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Академик РАН Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова в эфире радио «КП» сказал, что все это не так страшно и не стоит переживать:

- Сейчас мы знаем даже о варианте BA5. Но это все не страшно. Это не новый вариант коронавируса, а новая мутация, но они как бы внутри этого варианта. И эта мутация никак не не меняют его свойств. Некоторые считают, что он более заразен, будет больше распространяться, но это пока не доказано. И говорить, что будет что-то совершенно новое, тоже нельзя. Мое мнение: люди, которые переболели основным, вторым вариантом «омикрона», наверняка не будут болеть этим четвертым или пятым, который появился.

- Многие сейчас, заболев, считают, что опять подцепили коронавирус, но поскольку болезнь быстро проходит, то редко обращаются к врачу. Может быть, мы просто адаптировались? И теперь легко переживаем все коронавирусные мутации?

- Думаю, что это преувеличение. Летом вообще редко бывает подъем заболеваемости. А вот в конце лета, осенью, когда все вернуться с дач, отпусков, - да. Мы начнем собираться вместе и тащить в общую «копилку», популяцию все вирусы, которые нацепляли. Так что я не думаю, что летом будет серьезный подъем. Потому что даже в Москве народ рассредоточен, уже в метро не так много людей, на улицах люди меньше друг с другом соприкасаются. Условия для передачи вируса летом более сложные, чем в зимнее или осеннее время.

Может, будет небольшой подъем, но это не будет связано с появлением на территории России нового варианта этого самого «омикрона». У нас уже большинство людей переболело его вариантом ВА.2. Так что есть так называемый коллективный иммунитет. И, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов вакцинацию. Четвертый вряд ли заместит второй, это практически одно и то же. Не надо думать, что пришел какой-то новый вариант и все, что было до него, можно вычеркнуть – и иммунитет, и вакцинацию, и все прочее.

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