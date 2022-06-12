Кому сокращения не грозят, а где безработица вырастет: Дан прогноз по рынку труда в России

Тем, кто занят в перерабатывающей промышленности, безработица не грозит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любой кризис бьет по рынку труда. Слабее или сильнее, это зависит от разных факторов. К примеру, в 2008 году под сокращение попадали банкиры и офисные сотрудники. В тот период обанкротилось много банков. Сейчас ситуация немного другая. Но последствия от санкций и контрсанкций все равно будут.

- Безработица у нас пока находится на относительно стабильном уровне. Действует ряд факторов, которые не позволяют ей расти очень быстрыми темпами. Это и демографическая ситуация, и отъезд мигрантов, и повышенная смертность в трудоспособном возрасте во время ковида, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве России.

Другими словами, рабочей силы у нас не так много. На рынке был дефицит хороших кадров, который лишь частично компенсировался мигрантами. Сейчас спрос на сотрудников стал ниже, но и их количество тоже немного уменьшилось. По мнению Сафонова, безработица начнет расти не раньше сентября-октября. Во-первых, потому что летом, как правило, появляется дополнительная сезонная работа. Во-вторых, потому что примерно до конца лета обязались платить 2/3 зарплаты своим сотрудникам предприятия, которые приостановили деятельность из-за санкций.

- Сейчас страдают, в первую очередь, те секторы экономики, которые напрямую связаны с доходами населения. Высокая инфляция снижает доходы населения. Люди начинают экономить и в меньшей степени тратить деньги на развлечения, туризм, культуру. Сокращает численность занятых общепит, это удар по фитнес-центрам, - объяснил Александр Сафонов.

При этом, по его мнению, более стабильной будет ситуация в обрабатывающей промышленности.

- Перспективы замещения уходящих механизмов и оборудования заставляет беречь персонал, чтобы заменять выпадающие цепочки, связанные с производством конечной продукции. Здесь мы сокращений не увидим. Именно это направление станет лидирующим с точки зрения формирования дополнительного спроса на рабочую силу, - пояснил профессор Финансового университета.

И наконец, наиболее стабильным будет сектор, связанный с государством: это госслужба, образование, здравоохранение. В этих сферах сокращений не планируется.