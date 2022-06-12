В Индии люди вышли на митинг с российскими флагами

День России отметили жители индийского города Патна. Фото: Абхай Сингх

День России отметили жители индийского города Патна (столица штата Бихар) организовали молодëжный митинг в поддержку России и дружбы между нашими народами. Около двухсот активистов вышли на улице с транспарантами, на которых был начертан известный с советских времен лозунг «Индия - брат России». На плакатах были размещены фотографии президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендра Моди, и уроженца города Патна Абхая Сингха, который переехал в Россию более 30 лет назад и стал в нашей стране депутатом Курского городского собрания. В Индии Абхай Сингх считается экспертом по взаимодействию с Россией.

Фото: Абхай Сингх

Участники митинга заявили, что индийская молодёжь выросла на фильмах и книгах из России, любит и уважает русскую культуру. Активисты поздравили с Днем России и выразили поддержку русскому народу.

Напомним, Индия не присоединилась к антироссийским санкциям, которые инициировали США и Евросоюз. Более того страна увеличила закупки российской нефти, что позволило компенсировать потерю доходов от сокращения поставок в Европу.