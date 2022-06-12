Какие деревья нельзя рубить на своем дачном участке

Если вырубить дерево ценной породы без разрешения, можно получить денежный штраф. Фото: Shutterstock

Вроде бы есть частная собственность на землю, но делать все, что вздумается, даже на своем дачном участке, нельзя. Жесткие правила касаются ценных пород деревьев. Если вырубить их без разрешения, можно получить денежный штраф.

Причин для вырубки может быть несколько. В первую очередь, дерево может угрожать жизни и здоровью. Если оно сильно накренилось, при сильно ветре оно может упасть и в лучшем случае повредить только имущество. А в худшем – хозяина жилища, его родственников или гостей.

- В стандартной ситуации, если собственник участка решил спилить или срубить дерево, которое уже стало разрушаться и имеется угроза его падения, то разрешение на спиливание получать не требуется, - рассказал РИА Недвижимость зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Тем не менее, если речь идет о ценных породах, то даже в случае опасности нужно сначала получить разрешение на вырубку от местной администрации. Примечательно, что в списке ценных пород деревьев, который утвержден Минсельхозом, указаны и довольно обычные породы – например, дуб, вишня, груша и яблоня, некоторые виды березы.

Кроме того, есть и другой важный нюанс. Если участок граничит с лесом, то собственнику за самовольную вырубку может грозить и более серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это связано с тем, что в этом случае такое нарушение может интерпретироваться как «причинение серьезного ущерба лесному массиву».

В общем, прежде чем что-то рубить на своем участке, лучше уточнить этот момент в местной администрации – чтобы ненароком не попасть на серьезный штраф. Тем более что в случае необходимости с вырубкой помогут. Ее произведут специально обученные люди за госсчет. Правда, как говорят опытные, зачастую ждать такой помощи приходится довольно долго.

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