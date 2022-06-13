Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 июня 2022 года: НАТО уже допускает потерю Киевом территорий, а украинские пленные не хотят возвращаться домой

Пленные украинские солдаты просят не возвращаться их на Украину Фото: Александр КОЦ

НА ЗАПАДЕ ДОПУСКАЮТ ПОТЕРЮ УКРАИНОЙ ТЕРРИТОРИЙ

Все больше экспертов, политологов и даже официальных лиц на Западе допускают, что Украине для достижения мира надо будет пойти на территориальные уступки.

- Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия, - заявил уже и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Более того, буквально вчера Зеленский намекнул, что может согласиться на признание Крыма российским. Получается, что Запад уже не допускает никакой победы Украины. Вопрос – только и исключительно в цене. Они готовы к стадии торга.

Только вот поздно, ребята, этот вариант уже неактуален.

УКРАИНСКИЕ ПЛЕННЫЕ ПРОСЯТ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ИХ НА УКРАИНУ

Как заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, к ней обращаются матери украинских пленных с просьбами не выдавать их на Украину. С аналогичными просьбами в аппарат Уполномоченной с аналогичными просьбами обращаются и сами пленные. Просьбы объясняются очень прозаично – в российском плену украинцы сыты, обуты, одеты, а главное – нет никакой угрозы их жизни. В случае же возвращения их на Родину, им грозит или суд, или отправка по новой на передовую на фронт.

Как подчеркнула Москалькова, решения по таким обращениям будет принимать Минобороны России, поскольку пленные находятся в ведении этого ведомства.

ЕЩЕ ОДНОГО БРИТАНСКОГО НАЕМНИКА ЛИКВИДИРОВАЛИ НА ДОНБАССЕ

Стало известно о гибели в Северодонецке еще одного наемника в рядах ВСУ из числа подданных Ее Величества. Бывший британский солдат Джордан Гэтли, который уволился из армии Соединенного Королевства только в марте этого года, закончил свой жизненной путь на земле Донбасса, а именно, в Северодонецке.

- Мы получили несколько сообщений от его команды, которые рассказали нам о его богатстве знаний, его навыках солдата и любви к своей работе. Его команда говорит, что все любили его, как и мы, и он очень сильно изменил жизни многих людей, - написал в соцсети о своем сыне его отец Дин Гэтли. Про то, что его сын изменил жизнь многих людей, вплоть до ее прекращения он, конечно же, умолчал, назвав своего сына не наемником, а "героем". На самом деле таких "заземленных" наемников на Украине и на Донбассе уже сотни, но мало кто из них идентифицирован. А сбежал бы вовремя, остался бы жив.

ПОСЛЕ СЕКСА ИЗ КЛУБА – В АРМИЮ

В армию на Украине сейчас забирают практически всех нарушителей общественного порядка. Несколько дней назад в Одессе вечером случилось выяснение отношений между несколькими молодыми людьми. Приехавшие полицейские порекомендовал им сбалансировать гормональный фон на фронте. Получив повестки, молодые люди туда и отправились. А спустя буквально день одна гетеросексуальная пара занялась сексом в клубе одесского пляжа Public Beach & Club. Им также в качестве наказания были выданы повестки.

- Участники непристойного действия в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию. Она определит не только состояние их здоровья после соответствующих общих процедур. Осмотр врачей состоится в связи с получением этими горе-отдыхающими повесток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Гормональный всплеск в дальнейшем они могут привести к нормальному балансу во время боевых действий, - издевательски прокомментировал ситуацию спикер Одесской ОВА.

МАЛОВАТО БУДЕТ!

Офис президента Украины крайне недоволен масштабами поставок вооружений Киеву с Запада. Это недовольство высказал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской The Daily Telegraph.

- Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300, - заявил Подоляк британским журналистам. 300, а не четыре, как обещал Вашингтон. Как тут не вспомнить немецкую пословицу, что аппетит приходит во время еды.

Не устраивает украинцев и дальность поставляемых вооружений. Кто бы им напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова и посла России в США Анатолия Антонова о том, что чем дальше будут бить поставляемые Украине вооружения, тем дальше на запад российские войска будут вынуждены отодвигать разделительную линию в зоне боевых действий.

МЕЛЬНИК СНОВА РВЕТСЯ В БОЙ

Ставший уже притчей во языцех посол Украины в Германии Андрей Мельник недолго продержался в режиме словесного воздержания.

- Уважаемое "светофорное" (коалиция с "Зелеными" – прим. авт.) правительство, почему вы отказываете армии в этих БМП Marder, которые Rheinmetall может поставить немедленно, в то время как Украина на Донбассе истекает кровью на ваших глазах? – обрушился он снова на Федеральное правительство Германии. Причем, сразу после того, как в Bild вышло интервью генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, в котором тот сообщил о готовности хоть сегодня отправить в Украину БМП Marder, прошедшие модернизацию. И единственное, что не дает это сделать – отсутствие разрешения правительства ФРГ.

ПОДЕЛЯТСЯ ТЕХНОЛОГИЕЙ?

Газета Dagens Nyheter сообщила, что власти Швеции запретили компании Tetra Pak экспорт ее продукции в Россию. В самой компании обеспокоены, что из-за этого ее активы будут либо перекуплены российскими производителями, либо, вообще, могут быть национализированы, что даст российским компаниям "доступ к технологиям". Компания действительно использует самые передовые технологии в своей отрасли и имеет заслуженное общемировое признание.

И ведь не скажешь, что шведы беспокоятся на ровном месте…

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Президент Финляндии заявил, что его страна не станет вступать в НАТО без Швеции. А Швецию Турция не пускает.

- В наступающую неделю будут открыты новые паспортные столы в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и других районных центрах Запорожской области. Органами внутренних дел уже подготовлено более десяти помещений для паспортных центров.

- Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что у правительства "осталось мало пространства для манёвра по введению новых мер поддержки населения в условиях рекордной инфляции". Наверное, надо срочно ввести новые санкции?

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