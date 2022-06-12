Украина официально объявила войну памятникам Пушкину. Хроника варварства

Так ликвидировали бюст Пушкину в Ужгороде. Фото: СОЦСЕТИ

ВСЛЕД ЗА «ЛЕНИНОПАДОМ»

Чтобы «Комсомолку» не обвинили в нагнетании страстей, обратимся к независимому источнику.

«После событий «евромайдана» в 2014 году по всей Украине стали массово сносить памятники Владимиру Ленину, пишет вашингтонский журнал The American Conservative.

Движение, названное «ленинопадом», было с восторгом встречено на Западе. Последние несколько недель украинские националисты занимаются сносом памятников русскому поэту Александру Пушкину, который считается создателем современного русского языка и литературы. На Западе почти не говорят о так называемом «пушкинопаде».

Как видим, явление зафиксировано за океаном.

Вот хроника варварства:

7 апреля 2022 г. - снесли памятник Пушкину в Мукачево.

9 апреля - памятники поэту ликвидировали в Ужгороде и Тернополе..

11 апреля - демонтировали Пушкина в Заболотовцах Львовской области. Еще в 1907 г на средства сельчан здесь установили первый памятник поэту в Восточной Галиции. Однако в 1916 г австрийские власти ночью, тайно, увезли каменную фигуру поэта в полный рост в неизвестном направлении. В 1988 г здесь открыли новый памятник. И вновь – ликвидация.

19 апреля - националисты потребовали снести памятник в городе Кропивницкий (в царское время – Елисаветград) возле Педагогического университета, носившего ранее имя Пушкина. И здесь поэту не устоять.

26 апреля - свалили памятник в селе Пушкино Закарпатской области. Село переименуют.

28 апреля - демонтировали памятник в Конотопе, демонстративно оторвав голову поэта.

30 апреля - снесли памятник Пушкину в Чернигове.

5 мая - демонтировали мемориальную доску Пушкину в Виннице.

8 мая - убрали бюст поэта в Делятине Ивано-Франковской области.

13 мая - демонтирован бюст в городе Белая Церковь.

21 мая - снесли памятник в Николаеве.

1 июня - поврежден памятник Александру Пушкину в Никополе.

Судя по заявлениям местных властей, запланирован снос монументов Александру Сергеевичу в Киеве, Харькове, Днепре, других городах Незалежной.

НАЦИСТСКИЙ ПРИГОВОР ПОЭТУ

Особая история с Днепром (советский Днепропетровск, царский Екатеринослав). В 1820 г Пушкин отбывал здесь ссылку. Из местной тюрьмы как раз сбежали два брата-разбойника. Что вдохновило Александра Сергеевича на сочинение поэмы «Разбойники». В 1899 г, к столетию рождения поэта, в городе появился Пушкинский проспект. А в 1901 г на собранные горожанами деньги в Екатеринославе установили монумент. Во время Великой Отечественной фашистские офицеры развлекались, стреляя из пистолетов в бронзового поэта, погибшего на дуэли. Затем памятник гитлеровцы отправили на металлолом. Но горожане выкрали его, спрятали в надежном месте. После войны вернули на прежнее место. Этой весной здешние националисты изрисовали постамент свастикой. Коммунальщики не посмели стирать нацистские символы, обложили постамент мешками с песком. Теперь монумент ждет сноса. Заодно в Днепре решают вопрос с переименованием проспекта. Одни ратуют за увековечивание английского премьера Бориса Джонсона. Другие – за местного «героя». Вот их петиция: «Существует немедленная потребность в переименовании проспекта названного именем русского шовиниста, имперца и одного из творцов нацистской русской культуры Пушкина в проспект им. С.А.Бандеры.»

Ясно одно. Уцелевший во время фашистской оккупации бронзовый Пушкин будет уничтожен современными украинскими нацистами.

ВРАГ НЕЗАЛЕЖНОЙ

«Некоторые российские либералы оправдывают это варварство, называя его проявлением справедливого гнева, пишет о «пушкинопаде» The American Conservative. (Например, слинявший «за бугор» кинокритик Антон Долин, - Авт.) Однако «вычёркивание» Пушкина вовсе не является спонтанностью - это продолжение процесса дерусификации Украины, хотя литературу нельзя сводить к политике этнической.»

Согласен с американским журналом. «Вычеркивание» Пушкина – не спонтанный процесс, вызванный спецоперацией России. Но и чисто дерусификацией Украины это варварство не объяснишь.

Началось все после киевского госпереворота, поддержанного Западом. 6 июня 2014 г, в день рождения Александра Сергеевича, вандалы осквернили его памятник в Харьковском сквере поэзии, установленный еще в 1904 г.Намалевав желтой краской трезубец и надписи «Слава Украине», «Вате собираться тута», матерные слова, «Место авиаудара» (За несколько дней до того Киев нанес авиаудар по Луганску.)

Детская писательница Лариса Ницой предлагала «ювелирно спилить» бюст Пушкина в киевском метро. В Чернигове зимой 2017 г неизвестные обезглавили памятник Пушкину, установленный в далеком 1900-м на деньги горожан. (Поэт останавливался в Чернигове по пути в Южную ссылку и возвращаясь из нее.) Тогда памятник восстановили, но нынешней весной ликвидировали окончательно. В 2018 г в Золочеве Львовской области бандеровцы под покровом ночи разбили монумент в честь поэта. В самом Львове бюст Пушкина дважды разбивали вандалы. В 2017 г под видом реконструкции от него избавились окончательно. Памятник в селе Заболотовцы оставался единственным на Львовщине. Год назад националисты не позволили сотрудникам российского консульства возложить к нему цветы в день рождения поэта, потребовали снести монумент. Что и сделали этой весной. Были и другие инциденты с памятниками поэту.

После Майдана началась и кампания по переименованию пушкинских скверов, улиц.

Так что война с Пушкиным на Незалежной началась задолго до спецоперации России в феврале 2022 г. Только ее тогда не особо афишировали, дабы не прослыть варварами в глазах светоча демократии - Запада.

Почему стал врагом Незалежной автор проникновенных строк «Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут...» Дочери полтавского помещика Петра Полторацкого Анне Керн он посвятил бессмертные стихи «Я помню чудное мгновенье»! И много чего еще хорошего написал в стихах о здешней природе, людях. На Украине у него были друзья, возлюбленные... Он же провел в Южной ссылке около четырех лет. Был в Одессе, Киеве, других украинских городах, селах. Готовил «Очерк истории Украины». Но завершить не успел. Помешала трагическая дуэль.

Между прочим, его супруга Наталья Гончарова — прапраправнучка украинского гетмана Петра Дорошенко. А дядя, генерал-аншеф Иван Абрамович Ганнибал, командующий Черноморским флотом, основал в 1778 г город Херсон. (Это отдельная интереснейшая история.)

МЕСТЬ ЗА ИУДУ МАЗЕПУ

Еще три года назад, задолго до нынешнего «пушкинопада», «Комсомолка» писала, что майданутые националисты не могут простить Александру Сергеевичу поэму «Полтава», в которой он правдиво изобразил гетмана Мазепу, злодея и предателя.

«Некоторые писатели хотели сделать из него героя свободы, нового Богдана Хмельницкого, - объяснял поэт историю своей «Полтавы». - История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварствах и злодеяниях, клеветником Самойловича - своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения; память его, преданная церковью анафеме, не может избегнуть и проклятии человечества.

... Однако ж какой отвратительный предмет! ни одного доброго, благосклонного чувства! ни одной утешительной черты! соблазн, вражда, измена, лукавство, малодушие, свирепость... Сильные характеры и глубокая, трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня. «Полтаву» написал я в несколько дней, долее не мог бы ею заниматься и бросил бы все.»

Вот почему майданутые уже в 2014 г начали воевать с памятниками Пушкину, переименовывать улицы, скверы, носящие его имя. Месть за Мазепу.

Зато после развала СССР иуду гетмана в Киеве стали поднимать на щит, ставить памятники в разных городах. Самый большой в мире установили в ...Полтаве. Под которой Петр Первый наголову разбил шведов и примкнувшего к ним Мазепу. Бронзовый, в полный рост, весом 2,5 тонны. На открытии тогдашний президент Порошенко назвал Мазепу символом украинского сопротивления.

СНОС ЦИВИЛИЗАЦИИ

Теперь версия «Комсомолки» о причине ненависти Киева к Александру Сергеевичу получила официальное подтверждение.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины привел серию аргументов, почему в стране надо убрать памятники поэту.

Памятники российским писателям - часть колониальной политики России, навязывание чужих культурных и языковых норм.

Пушкин был большим поклонником Петра Первого, который "присвоил себе тысячелетнее духовное наследние Киевской Руси".

Негативно отзывался о гетмане Мазепе в поэме "Полтава": Что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу.

Обвинял Украину в том, что она зависит от Польши и просто отказывал ей в самостоятельности, называя ее Малороссией.

И в целом обладал имперским мышлением.

Потому и запустили «пушкинопад».

В заключение – еще цитата из The American Conservative. «В бешеной ненависти ко всему русскому нет ничего освободительного. Начавшийся на Украине "пушкинопад" не стоит считать незначительным перегибом со стороны охваченного войной государства. Это свидетельство упадка общества и антицивилизации, которая является отголоском тех уничтожающих памятники бунтов, которые сейчас идут на Западе.»

Кстати, статья в американском журнале называется «Разрушая цивилизацию: Пушкинопад».